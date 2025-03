Acidente na Anchieta: veja fotos da via, que segue travada após liberação

O tráfego nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresenta condições adversas por volta do meio-dia desta sexta-feira (14) devido ao acidente de quinta-feira (13), que deixou a via bloqueada por cerca de 15 horas e foi liberada pela manhã.

Na Via Anchieta, sentido litoral, o tráfego segue lento entre os km 40 e 54 e congestionado do km 26 ao km 40. A pista Norte da Anchieta, também no sentido litoral, apresenta lentidão do km 40 ao km 54. Na Interligação Planalto, o tráfego está congestionado no sentido Anchieta, entre os km 8 e 1.





A Rodovia dos Imigrantes enfrenta congestionamento do km 27 ao 40, reflexo de um acidente ocorrido na região.





Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego está congestionado no sentido Guarujá, entre os km 267 e 263, devido ao alto fluxo de veículos comerciais.





O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra e na Interligação Planalto, onde a visibilidade é parcial. Devido à baixa visibilidade, estão bloqueadas algumas alças de acesso: a da Anchieta no km 40 Norte com direção à Interligação Planalto, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42 e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.

O SAI está operando em Descida (7x3). Motoristas devem utilizar as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, para descer em direção ao litoral. A subida ocorre exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.





Dado o cenário de congestionamento e visibilidade limitada, recomenda-se postergar a viagem até a normalização do tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes.

O acidente