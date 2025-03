Após término com Bruna Marquezine, João Guilherme fala sobre nova fase

João Guilherme foi fotografado na noite da última terça-feira (11), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E o ator falou rapidamente sobre a nova fase após o término com a também atriz Bruna Marquezine.

Recém-solteiro, ele foi perguntado pelo fotógrafo que fez o flagra sobre como estaria seu coração após o término. João se limitou a dizer apenas que estava ótimo e que a amizade continua. "Meu coração está ótimo", disse.

E João não estava sozinho embarcando na viagem, já que um dos cachorrinhos adotados por ele e Marquezine também estava por lá, dentro de uma sacola apropriada.

Ele e Bruna revelaram o término em fevereiro, tendo mantido o relacionamento por cerca de um ano.