João Guilherme teria demitido sua equipe para trabalhar com a de Bruna Marquezine

Na última quarta-feira, dia 19, João Guilherme e Bruna Marquezine anunciaram que o relacionamento de cerca de um ano chegou ao fim. A notícia foi confirmada pela equipe da atriz, que afirmou que eles tomaram a decisão de forma amigável.

Após a notícia, Lucas Pasin informou que algumas coisas já estavam mudando na vida do casal. De acordo com o colunista, João Guilherme teria demitido toda sua equipe, que o acompanhava nos últimos anos, para trabalhar com a de Bruna Marquezine. O filho de Leonardo abriu mão dos serviços de Pe Lu, seu tio e empresário, e de todo o time administrativo, jurídico e assessoria de imprensa.

Pasin ainda informou que a decisão de João Guilherme foi tomada no final do mês de janeiro, e ele colocou a equipe em aviso prévio até o fim de fevereiro. Vale pontuar que a empresária de Bruna Marquezine cuida da carreira nacional e internacional da atriz há cerca de quatro anos.

Com a decisão de João, ele teria a mesma empresária e time de assessoria de imprensa, jurídico e administrativo que Marquezine.

