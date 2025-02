Execução de projetos é pauta diária de Gilvan

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), aposta em reuniões diárias com o secretariado a fim de tirar do papel iniciativas do governo municipal. Para o tucano, essa sinergia entre as secretarias é fundamental para o sucesso de uma gestão pública eficaz.

“Realizamos reuniões diárias, inclusive aos finais de semana, para garantirmos uma visão abrangente das ações, dos programas e projetos em andamento em Santo André”, pontuou o prefeito.

Entre as novidades do governo Gilvan, além da criação da Secretaria de Inovação e tecnologia, está a im-plementação da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, que tem à frente Fábio Picarelli.

Gilvan manteve grande parte da equipe de seu antecessor, Paulo Serra (PSDB), nos mesmos cargos ou com alterações de pastas, e trouxe para compor o time três vereadores eleitos em 2024: Diego Cabral (MDB), que comanda a Secretaria de Inovação e Tecnologia; Almir Cicote (Avante), na Mobilidade Urbana; e Professor Jobert Minhoca (Podemos), em Esporte e Prática Esportiva.

O tucano justificou a manutenção dos nomes por ser um modelo que deu certo, tendo em vista que Paulo Serra finalizou seu segundo mandato com 80% de aprovação da população.

Durante a campanha a prefeito, Gilvan afirmou por diversas vezes que, se eleito, seu governo seria continuidade e que não haveria muitas surpresas. “É uma equipe que já deu certo. Paulo Serra, desde o início, fez essa mescla de um time político com um time técnico, por isso mantivemos a composição”, disse.

SINERGIA

A sinergia entre o prefeito e o secretariado também advém do fato de terem atuado juntos durante o governo Serra. Gilvan comandou as pastas de Saúde e de Ações Governamentais, além da superintendência do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

“Formamos um secretariado altamente técnico, composto por profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas. Muitos secretários foram meus colegas durante o governo e me ajudaram a tirar do papel os projetos que melhoraram a vida de quem mora na cidade”, afirmou.

RAIO X

A partir da edição de hoje, e pelas próximas seis terças-feiras, o Diário trará a lista de secretários de cada cidade do Grande ABC, além do telefone e o email, para facilitar o acesso da população às equipes dos governos municipais.