Rodovia Índio Tibiriçá recebe dois novos radares no trecho de Ribeirão Pires

A Rodovia Índio Tibiriçá receberá a instalação de dois novos radares no trecho que corta Ribeirão Pires. Os equipamentos serão instalados pelo Governo do Estado, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), nos quilômetros 41,8 e 53,9. A medida busca ampliar a segurança em uma das principais vias que liga Ribeirão Pires a Suzano, São Bernardo do Campo e outras regiões.

“É fundamental que todos os motoristas dirijam com responsabilidade, respeitando os limites de velocidade e as regras de trânsito. A segurança no trânsito depende do compromisso de cada um, garantindo trajetos mais seguros para todos que utilizam a rodovia”, destacou o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco.

EXPANSÃO

O número de radares vai mais que dobrar nas rodovias paulistas até maio. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) assinou na última semana, ordem de serviço para a instalação de 649 equipamentos nas estradas estaduais. São Paulo tem 536 radares em operação em suas rodovias concedidas, sendo 524 em estradas concedidas e 12 na malha gerida pelo DER - nestas a fiscalização é feita também pelos radares portáteis operados pela Polícia Militar Rodoviária.

Após a instalação dos 649 radares licitados pelo DER, serão, no total, 1.185 equipamentos de fiscalização de velocidade nas rodovias concedidas e não concedidas do Estado. A definição dos pontos ainda pode sofrer alteração devido a estudos nos locais, a fim de entender a melhor solução de segurança viária para cada ponto.

