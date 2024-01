Rodovias da região terão 15 novos radares de velocidade

As rodovias do Grande ABC terão mais 15 radares em 2024. O número consta no novo edital lançado pelo governo estadual para contratação de 649 novos equipamentos para controle de velocidade no Estado de São Paulo. Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra serão os municípios que terão a fiscalização expandida com o certame.

Ribeirão Pires será a cidade com mais equipamentos instalados, sendo seis no total, divididos entre a Rodovia Índio Tibiriçá e a Estrada de Sapopemba. A primeira, inclusive, ainda terá radares instalados em trechos de São Bernardo (um) e Santo André (dois). A cidade são-bernardense, com cinco equipamentos, contará com quatro na Rodovia Caminho do Mar. Já a Rodovia Deputado Antonio Adib Chamma terá equipamentos nos municípios andreense (um) e riogranserrense (um).

O edital será aberto em 26 de fevereiro para o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), e poderá ter investimento total de R$ 202 milhões para a instalação de todos os 649 equipamentos, sendo que 536 serão inteligentes, com tecnologia de leitura automática de placas e transmissão de informação em tempo real. Os novos equipamentos devem ser instalados ainda neste semestre.

Mais detalhes sobre quilometragem e lista completa com todos os locais do Estado com os novos equipamentos podem ser acessados no site do DER, no edital de número 145/2023. A empresa que oferecer o menor valor será considerada ganhadora do certame.