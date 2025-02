MC Daniel surge chorando e desabafa: O inimigo não vai me parar

Abriu o coração... MC Daniel surgiu nas redes sociais falando sobre os problemas, além de desabafar com um textão sobre as pessoas que tentam prejudicar ele.

O inimigo não vai me parar, nenhum espírito do mal, toda palavra ou intenção enviada contra minha vida, não vai me desanimar, não vai me parar, não tem poder sobre mim. Eles sabem que não me tocam, porque eu vivo o Espírito Santo, aprendi a me blindar, mas eu sei que ele é covarde, quer atingir as pessoas que eu amo, sem que elas percebam, para me desestabilizar.

Continuando, Daniel contou que se agarra na fé para se manter no trabalho.

Eu venci coisas muito piores que ele já enviou e planejou contra mim. Só preciso de um tempo sozinho orando, pra entender como ele está agindo. Eu sempre os enfraqueço e isso os deixam mais furiosos. Está sendo revelado para mim, mais uma vez, como ele estava agindo e hoje a situação que acabei de passar foi mais um golpe que tomei, mas que não me derrubou só me deixou mais forte, pronto pra próxima que eu sei que vai vir.

Explicando para os seguidores, o funkeiro contou que as lágrimas não foram de tristeza e sim uma forma de extravasar.

O choro é de alívio por sentir o amor de Deus sobre minha vida. Eu sei que meu sorriso virá pela manhã.