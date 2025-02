Obituário - 23 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Santa Tomazini, 96. Natural de Penápolis (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonides Della Torre Medici, 94. Natural de Itobi (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adélia dos Santos da Costa, 92. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Traude Strasek, 92. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João de Souza, 84. Natural de Toledo (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Costa, 84. Natural de Camaragibe (Pernambuco). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldizia Moniz, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Professora. Dia 18. Jardim da Colina.

Américo de Oliveira Moniz, 83. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Otaviano Queiroz, 83. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Venâncio da Silva, 77. Natural do Rio Largo (Alagoas). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmelita Severina dos Santos, 73. Natural do Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jodete Silva Maria, 69. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela de Oliveira Castello, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Empresária. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Lelis de Oliveira, 66. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Carlos de Almeida, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Maria Dias, 63. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Motorista. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero da Silva, 54. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Maria Martins, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vendedora. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismael Rocha Goulart, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Paula Martins, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Bibliotecária. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Francisco Sales do Nascimento, 80. Natural de Exu (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Luís Antonio Correa de Amorim, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nair, em São Paulo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Amélia de Martini Tondatto, 87. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemiério das Lágrimas.

Júlio Yoshimitsu Onoue, 73. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Sara de Jesus Nunes dos Santos, 24. Natural de Guarulhos (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.