Obituário - 22 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Therezinha Carraro, 89. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Glória Freitas, 82. Natural de Bananal (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josepha Gomes Horvat, 81. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iara Ortolano Santiago, 78. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Silva Machado, 72. Natural de Quintana (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Sérgio Marques, 70. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Matsusei Yamaguchi, 68. Natural do Japão. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Feirante. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Valmir Aparecido Costa, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Moreira, 66. Natural de Pongai (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clotilde Maria de Sousa Alegre, 64. Natural de Portugal. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilane Cristina Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José da Luz Sousa da Silva, 56. Natural de Timbiras (Maranhão). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurelino Barbosa Silva Filho, 52. Natural de Manoel Vitorino (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Muro Santos, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Alves dos Santos, 85. Natural de Santana (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Jorge Euclides Dias, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Mariluce Almeida Mendes, 63. Natural de Barra (Bahia). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Elizete Vieira Silva, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Silvério Falasca, 87. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

MAUÁ

Cicilia Rodrigues de Souza Soares, 80. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Cláudio Jacintho dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

