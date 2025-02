Atila passa para prefeito um problema que é seu

A eleição à Prefeitura de Mauá parece não ter terminado para o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), derrotado no segundo turno pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT). O parlamentar segue em campanha cerrada contra o petista. Inclusive atribuindo ao Executivo municipal responsabilidades que são do Estado. Foi o que aconteceu ontem, quando ele foi até a sede do Poupatempo mauaense, no Jardim Cerqueira Leite, e, notando que o estacionamento estava fechado por causa, segundo disse, do “alto número de furtos” de veículos, questionou: “Por que o município não destacou a GCM (Guarda Civil Municipal) para o local?” A resposta é simples: porque a segurança é responsabilidade do Estado, que, aliás, administra o equipamento. Atila, como legislador paulista, poderia – ou deveria – cobrar diretamente do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) via microfone da tribuna do Palácio 9 de Julho.

Bastidores

Périplo

Ex-prefeito de Ribeirão Pires, onde é secretário de Saúde, Clóvis Volpi (foto) tem aproveitado os raros espaços na agenda pública para encaixar visitas aos gabinetes de chefes de Executivo e Legislativo do Grande ABC. Entre um café e outro, o ribeirão-pirense aproveita para anunciar aos interlocutores o seu próximo passo político: disputar uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa nas eleições de 2026. Vai concorrer com a chancela pessoal do chefão do PSD, o secretário estadual Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais).

Balão de ensaio?

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) tem dito a interlocutores que estuda dois nomes para dobrar como candidato a estadual na eleição de 2026, caso concorra à nova reeleição: o vereador João Viana ou Mariana Manente, sua mulher.

Desonra – 1

O vereador Américo Scucuglia (PRD) quer anular o título de Cidadão Sul-Caetanense concedido ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de dezembro de 1981. Segundo projeto protocolado na Câmara, “as condições que justificaram sua outorga (...) não se mantêm pertinentes”. Na justificativa, o legislador aponta uma gama de episódios que desabonariam a honraria, que vão do envolvimento do petista em escândalos de corrupção, especialmente a Lava Jato e o Mensalão, a “gastos exorbitantes de dinheiro público em suas viagens internacionais”.

Desonra – 2

Américo Scucuglia argumenta que o título de Cidadão São-Caetanense não é apenas uma honraria concedida por mérito e reconhecimento, mas também “uma forma de simbolizar o alinhamento e o apoio da cidade a determinadas figuras públicas”. E justifica a cassação do diploma entregue a Lula como uma maneira “de demonstrar descontentamento com a forma como o governo federal tem se posicionado em relação a questões importantes para o município”.

‘And the Oscar goes to...’

Os vereadores de São Bernardo Nina Braga (PL) e Watanabe (PRTB) negaram, durante a sessão de quarta-feira, os crimes cometidos pela ditadura militar (1964-1985). Declarações ocorreram em apartes ao pedido de congratulação feito por Ana Nice (PT) à atriz Fernanda Torres, que interpreta a advogada Eunice Paiva (1929-2018) no filme Ainda Estou Aqui, que disputa três categorias no Oscar. A trama retrata o drama real de Eunice, que se tornou ativista política após o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (1929-1971), assassinado nos porões do regime. Segundo a dupla, que não apresentou nenhum embasamento histórico, o longa-metragem propaga narrativas falsas sobre o período.