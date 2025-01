Homem é preso por feminicídio em São Bernardo

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira em São Bernardo. Suellen Cristina Fidelis, de 39 anos, foi encontrada morta no dia 28 de janeiro, na casa onde morava com o marido, José Roberto Souza Nascimento, no bairro Demarchi. Inicialmente, a morte foi registrada como suspeita, mas a investigação apontou indícios de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, Suellen foi encontrada caída ao lado da cama, sem sinais aparentes de violência. No entanto, relatos de familiares e vizinhos levantaram suspeitas sobre o envolvimento de José Roberto no crime. A mãe da vítima, Eva Aparecida de Oliveira, em depoimento, contou que costumava visitar a filha todos os dias e, na manhã do dia 28, encontrou Suellen dormindo de forma desajeitada, quase caindo da cama e acordou José Roberto para ajudá-la a colocá-la no chão. À noite, ao retornar à casa, soube que a filha estava morta. Segundo uma vizinha, Suellen teria sido agredida durante toda a madrugada pelo companheiro, que teria usado uma corrente para espancá-la.

A sobrinha da vítima, Paloma Cristina Fidelis Santos, afirmou que José Roberto recebeu a equipe do Samu, mas não soube dizer quem acionou o socorro. Ao chegar ao local, ela encontrou a casa cercada por vizinhos e ouviu relatos de que Suellen sofria agressões frequentes. Paloma contou ainda que já havia visto a tia com marcas pelo corpo e que, sempre que questionada, Suellen dizia ter caído da cama. A mãe da vítima reforçou que as agressões eram constantes e que José Roberto, que seria usuário de drogas, é uma pessoa intimidadora.

'Mesmo assim ela quis ficar com ele, mesmo ele tentando matá-la. Suellen nem chegava a ter suas feridas curadas, e novamente era agredida e ultimamente com mais constância", diz trecho do depoimento da mãe da vítima.

Diante das evidências, a Justiça decretou a prisão temporária de José Roberto, que foi localizado e detido. Ele está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de feminicídio.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

Em 2024, Suellen registrou um boletim de ocorrência contra José Roberto por agressão e ameaça. Ela relatou ter sido ameaçada com uma marreta. O inquérito foi encaminhado à Vara de Violência Doméstica de São Bernardo. Na época, o acusado negou as declarações da vítima.