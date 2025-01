Com apoio do CGE, GCM detém acusado de extorsão em São Caetano

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, em ação conjunta com investigadores do 2º DP da cidade e com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), deteve um homem suspeito de tentativa de extorsão contra uma idosa moradora do Bairro Nova Gerty. O indivíduo se passou por um sequestrador e havia levado R$ 5.000 da munícipe. Ele foi indiciado graças à ação integrada das forças de segurança e do sistema de inteligência da Prefeitura de São Caetano.

O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (29), e o indivíduo foi abordado na tarde quinta-feira (30). A vítima recebeu uma ligação por volta das 1h de um homem que se identificou como "Nelson". O criminoso afirmou ter sequestrado o filho da vítima e exigiu o pagamento de R$ 10 mil para libertá-lo.

Após negociação, o valor foi reduzido para R$ 5.000, e a vítima foi instruída a deixar o dinheiro em um saco plástico na calçada de sua residência, localizada no Bairro Boa Vista.

A idosa seguiu as instruções e, ao perceber a aproximação de um indivíduo vestido de bermuda, camiseta e boné pretos, com uma tatuagem em uma das pernas, entregou o envelope com o dinheiro. O suspeito fugiu em direção à Rua Boa Vista. Após o ocorrido, ela descobriu que seu filho estava em segurança em sua casa, localizada no mesmo quintal, e que havia sido vítima de um golpe.

Na tarde da última quinta-feira (30), o CGE efetuou o alerta diante da informação recebida de que o Fiat Uno de cor azul estava sendo utilizado pelo criminoso. Assim, os GCMs de São Caetano, em conjunto com a equipe de investigações do 2º DP, abordaram o carro na Rua Nelly Pellegrino. O condutor do automóvel foi conduzido ao 2º DP por sua participação no crime de extorsão. O carro foi apreendido e será investigado para apurar seu envolvimento em outras práticas criminosas. O suspeito foi formalmente indiciado pela prática do crime de extorsão.