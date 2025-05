Programa de Turismo Industrial alcança marca de mil visitantes

O programa de Turismo Industrial e Inovação de Santo André alcançou a marca de mil visitantes desde sua criação em 2019. A ação é responsável pela organização e promoção de visitas monitoradas a indústrias, empresas e instituição inovadoras, com o objetivo de promover conhecimento sobre as suas estruturas, organizações institucionais, formas de produção e meios para desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias.

Atualmente o programa conta com a participação do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e das empresas Solvay, Braskem, Cervejaria Madalena, Cofip ABC e Unipar. A iniciativa tem ainda parceria institucional junto ao Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul) e da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), para fomento à divulgação do programa.

Os interessados no programa de Turismo Industrial e de Inovação de Santo André podem obter mais informações acessando a página https://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/turismo-industrial/

“Para as empresas, participar do programa é uma ótima oportunidade de expandir a imagem da corporação para instituições de ensino e pesquisa e outros visitantes, gerando maior aproximação com a comunidade. Além disso, o turismo industrial estimula o networking com os visitantes e amplia as possibilidades de interlocução entre as instituições de ensino – principalmente ensino superior – e as empresas instaladas na cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Além de técnicas, as visitas podem ser de lazer, como é o caso do beer tour na Cervejaria Madalena.

A partir de um movimento regional que busca estabelecer as cidades do ABC como destino de turismo de negócios, Santo André lançou oficialmente seu programa municipal em abril de 2019, após visitas experimentais realizadas no ano de 2018. Em 2024 foram realizadas 10 visitas com 220 beneficiados e neste ano foi realizada uma visita de 36 alunos da Escola Estadual Amaral Vagner, de Santo André, à empresa Unipar.