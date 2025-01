Palavra do Leitor - 31 de janeiro de 2025

Regionalidade

Menos Brasília e mais Brasil. O caminho é um novo pacto federativo para o País. Com economia pujante, sendo o quarto PIB do Brasil, somos apenas coadjuvante com baixa estima aguardando as benesses dos governos estadual e federal. A propósito, o Diário levantou esta bandeira nas últimas reportagens. Foi de bom grado a posse do prefeito Marcelo Lima no Consórcio, com duas pautas relevantes, a Cross Regional (Saúde) e a Smart Sampa (Segurança Pública). Vale ressaltar a Unifesp em Diadema e o Provão Paulista, no ensino médio público para vagas nas universidades estaduais. Foram 890 alunos da nossa região aprovados neste projeto criado pelo governo estadual, sob o comando de Tarcísio de Freitas. Excelente iniciativa. Não temos de ter lado político nas boas práticas governamentais. Efusivamente ao lado deste jornal, vou veicular as boas notícias que poderão mudar as vidas das pessoas na nossa região.

Ronaldo Duran

Santo André

Direitos Humanos

‘Direitos humanos?’ (Palavra do Bispo, dia 23). Li o artigo do bispo e achei muito interessante. Ele fala dos nossos direitos. Nós temos direitos sim, tanto que em 1948 a ONU (Organização das Nações Unidas) emitiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da 2ª Guerra Mundial. E na declaração às nações, com o Brasil fornecendo as estruturas que garantam sua execução e, além disso, não sejam coibidos por regimes de opressão. É tarefa dos governos e políticos implementarem os direitos humanos, o bem comum. Impedindo que a vontade de um só indivíduo ou grupo prejudique o bem de todos. Esses direitos já nascem com a pessoa, nós somos criados para tudo aquilo que é necessário à nossa própria realização como pessoa, à vida, à liberdade, ao trabalho e às condições dignas de existência. Nós pagamos o maior imposto do mundo, e ainda querem que a classe média obedeça a eles. Investigam as contas, o que gastamos e se gastamos. A partir da fé cristã, a vitória final será dos direitos humanos, por isso Deus aconselha, nas Sagradas Escrituras: “Peleja até a morte pela justiça” (Eclesiástico 4,3). Gostaria que todos que tivessem chance de ler o que o bispo escreveu. Eu sou livre.

Nilzete Oliveira

São Caetano

Ministra Gleisi?

Realmente o presidente Lula da Silva e o PT, relembrando música de 1970, viram a “banda passar” e estão procurando por ela até hoje. Lula elevará Gleisi Hoffman ao cargo de ministra da Secretaria-Geral da Presidência, responsável em ligar o “Planalto com movimentos sociais”, provavelmente para tentar retroagir os rumos que a esquerda nacional vem tomando, mais arejada e próxima da realidade mundial. Resta saber se, na posse, Gleisi irá vestida com a bandeira de Cuba ou Venezuela, a mesma contra quem Lula não pode falar porque perderia apoio imediato do eleitorado. Quanto mais tentam voltar ao passado, mais distantes estão do povo, hoje mais politizado do que eles se recusam a enxergar. PT próximo do The end?

Beatriz Campos

Capital

Taxa básica de juros

‘Sob Galípolo, Selic vai a 13,25%, mesmo nível de setembro de 2023’ (Economia, ontem). Que frase o sr. Lula vai usar contra o Sr. Gabriel Galípolo agora com o aumento da Selic para 13,25%?

Tania Tavares

Capital

Crédito – 1

‘Lula bate o martelo sobre consignado a celetistas, afirma o ministro Marinho’ (Política, ontem). Mais endividamento, inadimplên-cia e dependência financeira! Bravo, só poderia sair da cabeça de um gênio dessa envergadura, que, a propósito, está mais para envergar do que dura.

Alexandra Barros

do Instagram

Crédito – 2

Grande ministro! Enfrentou uma baita greve quando prefeito de São Bernardo, pois não pagou dissídio salarial aos funcionários, depois o Sindicato aceitou a metade dividida em três anos. Esse senhor é ministro do Trabalho e do Partido dos Trabalhadores. Sem mais.

Luiz Lazzarini

do Instagram