'Ainda Estou Aqui' alcança 99% de aprovação no Rotten Tomatoes

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui vem sendo bastante elogiado no exterior após conquistar três indicações - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz - no Oscar de 2025. O sucesso internacional é refletido no site Rotten Tomatoes, um dos mais famosos agregadores de notas cinematográficas do mundo, onde o filme de Walter Salles alcançou 99% de aprovação do público.

Na plataforma, as notas refletem a porcentagem de usuários que deram um parecer positivo sobre um longa. Quanto mais pessoas aprovam o filme, maior a porcentagem. A nota alta de Ainda Estou Aqui indica que somente 1% do público do site considerou o trabalho de Salles ruim.

Além da nota do público - onde qualquer usuário com uma conta no site pode votar -, há também a nota da crítica especializada. Nessa categoria, somente profissionais certificados pela plataforma podem votar. Ainda Estou Aqui conta com a aprovação de 96% dos 72 críticos cinematográficos que avalariam o filme brasileiro.

Os dois resultados são impressionantes e colocam a produção brasileira como o longa mais bem colocado na categoria de Melhor Filme do Oscar.

Outros concorrentes também tem boas notas - Anora, com 93% de aprovação da crítica e 90% de aprovação do público; Conclave, com 93% de aprovação da crítica e 86% de aprovação do público; e Duna: Parte 2, com 92% de aprovação da crítica e 95% de aprovação do público.

"Carregado pela excelente performance de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui explora comoventemente a crise de uma nação por meio da busca de uma família por respostas", resume o site norte-americano.