Festa das Estrelas é presente da Sabina no aniversário andreense

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, traz uma programação especial em comemoração ao mês de aniversário da cidade. O público terá acesso a diversas atividades. Especificamente no próximo dia 8, terça-feira, data em que Santo André completa 472 anos, a Sabina preparou um festival de sessões no planetário, intitulado a Festa das Estrelas.

A primeira sessão, com o tema As cabulosas: Uma viagem ao berçário de estrelas, tem início às 11h. Nesta sessão, o robô Bit retorna à sala de projeção do Planetário Johannes Kepler para visitar seu velho amigo Carl, o projetor do planetário. Juntos, embarcam em uma incrível viagem pelas nebulosas – os berçários de estrelas. Entre nuvens de poeira cósmica e luzes brilhantes, os visitantes aprendem como nascem as estrelas e como esses redemoinhos de gás dão forma ao universo.

A segunda sessão começa às 14h com O céu andreense ao toque dos dedos, onde haverá observação do céu noturno da cidade de Santo André. Ao longo desse tempo a planetarista Simone Bispo apresenta ao público algumas estrelas e constelações visíveis na cidade no dia da sessão. Dentre as estrelas, planetas e constelações, o público poderá ter contato com objetos de céu profundo como a Via Láctea, galáxias e aglomerados abertos de estrelas.

A terceira sessão, intitulada Santo André e a festa das Estrelas: Celebrando 472 anos de história!, tem início às 16h. O público poderá apreciar o céu noturno andreense explorando estrelas, planetas e constelações visíveis neste dia especial. E, para completar, fará uma viagem no tempo, mais precisamente ao céu do dia 8 de abril de 1553, data que marca a transformação da região em vila. Será possível contemplar o céu noturno, sem poluição química e luminosa proporcionando a observação de objetos de céu profundo como a Via Láctea, galáxias e nebulosas.

O Planetário trará ainda sessões nos finais de semana nos dias 12 e 13, 18 e 19, 20 e 26. No dia 27 é a vez do domingo inclusivo, com sessões em audiodescrição e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

As oficinas na Sabina são sucesso entre o público e durante todo o mês serão diversos temas abordados. Os interessados, após aquisição de ingresso na bilheteria, deverão retirar senha para participação no balcão da recepção. Vale destacar que as senhas serão entregues por ordem de chegada.

No dia 8, das 10h às 11h e das 14h às 15h, acontece a oficina especial de dobradura, inspirada na icônica Torre do Relógio de Paranapiacaba. Nesta atividade, aprenderão técnicas simples de dobradura e colagem para recriar este símbolo histórico da cidade. Além de colocar a mão na massa, a oficina será uma oportunidade para descobrir curiosidades sobre a vila ferroviária de Paranapiacaba e compreender sua importância para a região.

Ainda no mesmo dia, a Sabina contará com uma mostra de imagens históricas da cidade possibilitando aos andreenses e turistas apreciarem imagens do passado e do presente. A Exposição Fotográfica Digital – Santo André em Imagens pode ser visitada no Laboratório Astronômico e na Sala da Terra, das 9h30 às 17h30.

Entre os espaços permanentes da Sabina estão a Sala da Vida, que conta com pinguinário e os pinguins-de-magalhães, tanque oceânico, aquário de recifes de corais, terrário, além de explorar a paleontologia e dinossauros.

Podem ser explorados ainda os espaços de Ciência e Tecnologia, com experimentos de física, mecânica e diversas áreas do conhecimento, além da Sala da Terra, Laboratório Astronômico e o Núcleo de Observação do Céu.

O ambiente interativo da Praçatempo também não fica de fora. O espaço, que inclui fonte interativa, aborda o tempo e seus diversos marcadores de maneira lúdica e criativa. As atrações do espaço são indicadas para crianças entre 4 e 11 anos.