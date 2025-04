Veja horóscopo deste domingo (6) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

O domingão promete fluir bem e a sua simpatia vai contagiar a todos. Sentiu vontade de relaxar? Atenda! Afinal, o importante é se divertir e seguir seu coração. Se está sozinho, utilize seu magnetismo arrasador na conquista. Vai arrasar! O romantismo e diversão vão marcar o dia a dois, então, aproveite ao máximo!

Cor: Roxo.

A Lua em Leão promete boas vibrações e um domingo de alegria em família! Uma surpresa financeira pode aparecer, então aproveite para comprar aquilo que deseja há um tempo. Aproveite também para se aproximar do seu amor, mas cuidado com palpites alheios. No campo da conquista, Vênus e Marte garantem animação.

Cor: Amarelo.

A Lua em Leão anima sua vida social e destaca sua comunicação! Saia da rotina, respire ar puro, seu charme natural está em alta. Invista no visual para colecionar elogios! Paqueras estão à sua espera. No amor, um passeio leve ou viagem pode reacender a chama da relação.

Cor: Azul-Claro.

Domingo chega com a Lua em Leão, prometendo oportunidades únicas para aproveitar bem seu dinheiro e até fechar um bom negócio! Vida amorosa? Excitante, especialmente se for algo fora da rotina. Solteiro(a)? Considere dar uma chance para alguém que mora longe ou que conheceu online.

Cor: Magenta.