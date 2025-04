Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (6)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A Lua está recarregando suas energias hoje! Aproveite sua simpatia e brilho para divertir-se com amigos e espantar a rotina. Que tal uma viagem ou conhecer gente nova? Sua intuição afiada e sensualidade acendida podem conduzir você a momentos apaixonantes.

Cor: Violeta.

Domingo é dia de destaque para a intuição e autoconhecimento! Mude seu visual e prepare-se para os elogios Seu corpo também está pedindo atenção, viu?. . Os amigos podem trazer surpresas no amor e tornar as coisas mais divertidas no romance. Prepare-se para um dia extraordinário!

Cor: Azul-Marinho.

Domingo de Lua em Leão realça amizades e relacionamentos. Aproveite o astral descontraído para uma boa risada com amigos. Cuide da saúde e mantenha as boas vibes. Encante novos contatos usando seu charme, e se quiser compromisso, seja claro. Aproveite os momentos a dois.

Cor: Branco.

Sua popularidade está prestes a decolar com a chegada da Lua em Leão! Aproveite os convites e oportunidades. Pronto para abandonar um mau hábito? Este é o momento. Mas é o romance que ganha o centro do palco, pois seu charme está no turbo e seu bom humor será irresistível!

Cor: Lilás.