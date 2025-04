Signos: veja horóscopo deste domingo (6) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Domingo é dia de divertimento e mudanças! A Lua em Leão traz energia para programas diferentes. Sol e Júpiter turbinam seu charme - disparando sinais de romance no ar. Relaxe e desfrute o dia.

Cor: Azul.

Aproveite as boas vibes para tomar decisões importantes sobre finanças e dedicar tempo à família e ao lar. Seu lado prático está em alta! Além disso, o amor está no ar com a energia positiva de Vênus e Marte, trazendo novidades e diversão ao lado do amor!

Cor: Verde.

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo deste domingo (6) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (6)



Os relacionamentos contam com a proteção da Lua a partir de agora, então aproveite para buscar companhia em todos os momentos e afastar a solidão. As estrelas prometem movimentar a vida amorosa e há chance até de se apaixonar à primeira vista se o seu coração anda solitário. Agarre qualquer oportunidade de sair por aí com os amigos, planejar uma viagem ou passeio de última hora e se divertir!

Cor: Laranja.

Hoje a Lua em Leão destaca tarefas do dia a dia. Enfrente qualquer desafio que surgir, mas cuidado com a sobrecarga, lembre-se de relaxar. Vênus e Marte trazem descontração para amor, ampliando a sorte nos assuntos do coração.

Cor: Rosa.