Hospital Serraria recebe R$ 10 mi para revitalização

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) anunciou ontem mais de R$ 270 milhões para a recuperação e modernização da estrutura física de 30 hospitais e unidades de saúde estaduais da Região Metropolitana. O Hospital Estadual de Diadema, no Grande ABC, conhecido como Hospital Serraria, receberá cerca de R$ 10 milhões para a revitalização da fachada e área de acolhimento, com o objetivo de garantir mais conforto aos pacientes e funcionários.

“Nosso compromisso é com uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada, atendendo mais e melhor ao cidadão paulista. Com essas obras no Hospital Estadual de Diadema, temos certeza de que o paciente será impactado positivamente no atendimento recebido na unidade”, ressaltou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Entre as mudanças anunciadas estão nova pintura, instalação de novo painel na recepção, substituição de pisos, rodapés e portas e troca de laminados. Após a conclusão da contratação da empresa responsável, o recurso será disponibilizado para a execução das obras, padronização e reabilitação das estruturas físicas dos hospitais, com o prazo de execução de 12 meses.





OUTRAS UNIDADES

Na região norte da Capital, a Pasta vai investir R$ 40 milhões para as obras em quatro unidades de saúde. A região leste receberá R$ 92 milhões para as reformas de 11 unidades. Na região sul, serão dez unidades que receberão o repasse de R$ 98 milhões. Com investimento de R$ 39 milhões, a região oeste receberá obras em cinco unidades.