Memofut presente. No Pacaembu redesenhado. A primeira reunião de 2025. Fornazza retorna a 1942... ...e Gustavo amplia as efemérides.

Todos ao Museu do Futebol

Texto: Alexandre Andolpho

A 171ª Reunião do Memofut será realizada neste sábado, 1º de fevereiro, na Zona Mista do Museu do Futebol (ao lado da biblioteca). Local: Estádio do Pacaembu. Endereço: Praça Charles Miller, s/nº.

A entrada será feita pelo restaurante Bubu, no lado oposto ao auditório Armando Nogueira.

Agenda

8h30/9h15. Aquecimento, com café da manhã.

9h15/9h30. Comunicações iniciais.

9h30/11h. “1942, que pena que não teve Copa... será?”, com José Roberto Fornazza. Versão revista e atualizada da apresentação feita na 56ª reunião, em 24/05/2014, pelo próprio Fornazza, Max Gehringer e Danilo Panizza Filho.

Fornazza é engenheiro, pesquisador de futebol, membro do Memofut e torcedor do Paulista de Jundiaí.

11h/11h15. Intervalo para café e foto.

11h15/13h. “Algumas datas marcantes da história do futebol brasileiro (parte 3)”, com Gustavo Longhi de Carvalho.

Gustavo é jornalista e pesquisador de futebol. Um dos fundadores do Memofut e vice-coordenador do grupo, tem seis livros publicados — cinco deles ligados ao futebol.

13h. Encerramento.

Crédito das fotos 1 e 2 – Luiz Romano (divulgação)

BOLA AO AR. Pacaembu, 7 de dezembro de 2024, a derradeira reunião do ano do Memofut. No destaque, Alexandre Andolpho e Sérgio Paz: neste sábado começa a série de encontros 2025 com o objetivo de sempre: pensar e discutir os rumos do futebol brasileiro e internacional sob a égide da história e memória.

GRANDE ABC E VOCÊ

Lendo a página Memória de 18 de janeiro, lembrei-me de cinco jovens que saíram de Sertãozinho com destino a Santo André, a procura de empregos.

Um deles retornou logo depois, outro foi para São Paulo, um terceiro conseguiu emprego na General Motors, em São Caetano, e um quarto foi admitido na Pirelli, em Santo André.

O quinto jovem, Eleodoro Pereira, foi trabalhar na Arquinze – indústria andreense fotografada por Dirceu da Silva Real - e lá ficou até o encerramento da empresa. Havia agregado o ofício de sapateiro. Casou-se em 1949 e teve três filhos. Viveu conosco até 1994.

O baixinho era do bem, honesto e trabalhador. O chamávamos de “Pinguinha”, pelo hábito que tinha de passar no armazém à tarde.

Esse senhor era meu pai.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9)

Crédito da foto 3 – Álbum pessoal

SERTÃOZINHO, 1976. O casamento de José Carlos e Marilza. À esquerda, os pais da noiva, José Cunha e Zulmira T. Cunha; à direita, os pais do noivo, Alcina S. Pereira e Eleodoro Pereira, personagem principal desta edição do ‘Grande ABC e Você’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 31 de janeiro de 1995 – Edição 8924

MANCHETE – FHC (presidente da República) admite rever alíquota de importação de veículos.

PRIMEIRO PLANO – Rafael Guelta informava que Taubaté e Hortolândia eram cotados para abrigar a nova fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen.

NOTA – Rafael Guelta, andreense, amigo querido. Começou no jornalismo cobrindo a área de variedades. Se destacou tanto que partiu para outras editorias, sempre com brilhantismo. Hoje o querido “Rafa”, que jogava bola na Rua Senador Flaquer, no Centro de Santo André, é saudades.

MAUÁ – Cidade tinha a pior cheia das últimas quatro décadas. Tamanduateí e afluentes transbordavam, registrando-se oito pontos de alagamento.

FUTEBOL – Em Mauá, no domingo 29 de fevereiro, AD São Caetano 2, Mirassol 1, pela A-3 do Campeonato Paulista.

Pelo Grupo A-2, Santo André 2, São-Carlense 3.

DECEPÇÃO – Paranapiacaba aguardou em vão pela gravação do clip dos Stones na vila. Carlos Serrão e Ricardo Fotios escreviam: “O dia em que os Stones não apareceram”.

EM 31 DE JANEIRO DE...

1835 - Frei Manoel da Natividade Marques, vigário da Freguesia de São Bernardo, informava ao Bispado de São Paulo os números da população local: 1.276 habitantes, espalhados por toda a área que hoje forma o Grande ABC

Fonte: Wanderley dos Santos.

1900 - Francisco Miele nascia em São Bernardo. Foi industrial de móveis e líder autonomista.

1895 - Vereador Gustavo Rathsan propunha a cobrança de impostos para a circulação de semitróles na região.

1905 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – Com muita pompa se realizarão na vizinha localidade de Ribeirão Pires, nos dias 18 e 19 (de março de 1905), as solenidades em honra a São José.

A única festeira, Anna Grecco, esposa do nosso particular amigo Vicente Grecco, pretende não poupar esforços para dar às festas o brilho de que é digna aquela florescente localidade.

1955 – No Festival de Cinema de Punta Del Este, no Uruguai, longamente aplaudido o filme “Sinhá Moça”, produção da Companhia Vera Cruz. No papel principal, a atriz Ruth de Souza.

1960 - Tomava posse a primeira diretoria da Sociedade Amigos do Bairro Campestre, com sede na Rua Jaguarão, 230. Na presidência, Onofre Scucuglia.

Fonte: News Seller, 7/2/1960.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Barbosa.

Em Minas Gerais: Água Comprida, Rio Vermelho, São João Evangelista e Tarumirim.

E mais: Boa Vista do Ramos, Envira e Nhamundá (AM), Campinaçu (GO), Campo Bom e Santa Bárbara do Sul (RS), Jaguaré e Rio Bananal (ES), Jiquiricá (BA), Mato Rico (PR), e Santa Izabel do Pará (PA).

HOJE

Dia Mundial do Mágico

Dia do Engenheiro Ambiental

Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural

São João Bosco. Italiano (1815-1888)

31 de janeiro

Sacerdote e educador. Fundador das Ordens dos Padres Salesianos e das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora. Patrono do cinema, das escolas de artes e ofícios e dos prestidigitadores.

Imagem: Vatican News