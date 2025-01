Quase dez anos longe de novelas, Camila Pitanga revela o porquê ter aceitado voltar em Beleza Fatal: - Me desafiou absolutamente

Um dos grandes nomes da teledramaturgia, Camila Pitanga voltou para as telinhas de todo o Brasil na segunda-feira, dia 27. A atriz é uma das protagonistas de Beleza Fatal, primeira novela da MAX, que marca o retorno da estrela após quase dez anos.

Em coletiva de imprensa, a atriz contou que ao longo desse tempo que ficou distante dos folhetins o público não se esqueceu dela. Além disso, Pitanga explicou o que a fez aceitar voltar para as novelas:

- Se tem uma coisa que eu mais ouço por aí é: Camila, quando você vai voltar às novelas? Estava esperando um projeto que realmente fizesse sentido para mim. Mas esse chamamento de entrar no táxi, de estar na praia, de estar na rua e as pessoas dizerem que estão com muita saudade de você.... Então, poder voltar com o trabalho que me desafiou absolutamente. Que me exigiu e que eu fui feliz fazendo, que me diverti fazendo.

Contando detalhes do tempo em que estavam gravando Beleza Fatal, a artista abriu o coração falando do autor e da diretora da novela, Raphael Montes e Maria de Médici. Camila explica que eles também foram parte importante para aceitar viver Lola:

- Um modo de fazer, muito respeitoso. O diálogo, toda a interlocução. Estar novamente com a minha amiga, grande diretora, Maria de Médici, sem ela, essa novela não teria acontecido, sem o profissionalismo, a garra, a alegria, a ousadia, porque essa novela é muito ousada pela pena de Rafael Montes. Ele não tem medo de impactar, ele não tem medo de sobreviver. É uma novela que, de fato, faz essa ponte entre o folhetim tradicional que a gente ama, que está nos nossos corações.