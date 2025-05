Thais Fersoza sofre acidente doméstico e desabafa: - Aquela dor que vem do útero

Thais Fersoza surgiu nas redes sociais para fazer um desabafo após sofrer um acidente doméstico. A apresentadora compartilhou um vídeo em que surge segurando uma compressa de gelo e revela que bateu o dedinho do pé direito durante a madrugada e precisou lidar com a forte dor, mas felizmente não houve fratura.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Michel Teló começou contando:

- Na base do gelo. Dei uma topada de madrugada com o dedinho que achei que eu tinha acordado a casa inteira. Aquela dor que vem do útero, sabe?

Em seguida, a famosa completou:

- Gente, olha, não quebrou? Não quebrou, mas não sei explicar o que está o meu dedinho.

Thais ainda compartilhou uma imagem de seu pé direito com a legenda:

Sigo na luta.