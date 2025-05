Veja horóscopo desta quarta-feira (7) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 7 de maio de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje, controle seus impulsos e gastos para evitar situações constrangedoras. Administre seus recursos com disciplina e cuide dos seus interesses no seu ritmo. Ignore os palpites alheios e confie na sua intuição. Evite intervenções que podem afetar a sintonia com seu amor.

COR: VERDE

PALPITES: 53, 15, 26

O astral hoje está protegido, trazendo boas novas e sucesso em várias áreas da vida, até mesmo descobrindo novas vocações. Viagens e estudos são altamente favorecidos. Porém, cuidado com possíveis desentendimentos à noite. No amor, busque valorizar a paz e harmonia.

COR: ROSA

PALPITES: 38, 43, 16

Responsabilidades e finanças estão em destaque hoje, exija de si mesmo! Não evite problemas, resolva-os. A atração física pode balançar seu coração, mas cuidado com os ciúmes à noite. Seja mais leve, mate problemas, não os varra para baixo do tapete!

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: 50, 59, 05

A Lua vai tornar você mais atencioso e prestativo hoje, melhorando sua relação com quem convive e trabalha com você. Mas cuidado, não deixe abusarem da sua boa vontade. À noite, evite fofocas e mantenha a calma, qualquer malentendido com o crush ou o mozão deve ser resolvido logo.

COR: MARROM

PALPITES: 51, 26, 08