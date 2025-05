Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (7) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 7 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Boas notícias podem chegar hoje em relação a finanças ou trabalho - aproveite sua capacidade para perseguir seus interesses. Embora os relacionamentos pessoais possam ficar em segundo plano, um clima estável deve prevalecer. De noite, esteja preparado para possíveis conflitos. No amor, use seu jogo de cintura para evitar dramas.

COR: LILÁS

PALPITES:14, 44, 53

Hoje é seu dia de brilhar, virginiano! Seja destacado no trabalho com seus talentos únicos e uma promoção pode estar no horizonte. Mas cuidado com o amor à noite - mantenha suas expectativas em xeque para evitar contratempos. Seja paciente e tudo se resolverá.

COR: CINZA

PALPITES: 06, 17, 33

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (7)



Veja horóscopo desta quarta-feira (7) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Proteja sua energia hoje! Seja prudente, aja com sutileza e reforce sua autoestima. Fique longe de intrigas e esteja atento em seus relacionamentos. Paqueras podem decepcionar e o romance pode precisar de ajustes.

COR: PRETO

PALPITES: 40, 58, 50

Hoje é o dia perfeito para perseguir seus sonhos! Desfrute da companhia de amigos e prepare-se para uma reviravolta emocional à noite. Se você está solteiro, reflita sobre o que realmente deseja num relacionamento. Na relação, prepare-se para uma conversa sincera.

COR: AMARELO

PALPITES: 45, 30, 12