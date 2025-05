Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (7)

O que os astros reservam para você neste dia 7 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje os assuntos cotidianos estarão no comando, a rotina vai pesar e não convém criar muitas expectativas. O trabalho pode exigir mais de você, sua disposição vai oscilar ao sabor dos acontecimentos e a recomendação é se poupar para proteger seu bem-estar. O romance vai pedir mais diálogo, então, não se isole e mostre disposição para conversar.

COR: VIOLETA

PALPITES: 41, 23, 31

A Lua continua livre e solta no setor mais positivo do seu Horóscopo e passa o dia sem trocar figurinha com outros astros, sinal de que a quarta será tranquila e sem maiores entraves. No trabalho, você terá facilidade para expressar suas ideias, mostrar seus talentos e deve se sobressair em suas atividades. As finanças também ficam favorecidas Convém ser mais realista e não criar altas expectativas no romance.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: 51, 59, 23

O dia deve transcorrer sem grandes novidades, mas hoje não faltará disposição para se empenhar em suas atividades e você vai mostrar o que sabe. Pode retomar antigos projetos. Já à noite, a paciência pode ficar curta com parentes e pessoas do seu convívio. Os assuntos do coração também serão alvos de instabilidades.

COR: AZUL

PALPITES: 03, 36, 48

Se depender das vibes da Lua, você vai começar o dia em paz com o mundo e deve mostrar o tamanho da sua simpatia. Saberá cativar os outros com seu jeitinho dedicado. No amor,pegue mais leve e evite drama.

COR: DOURADO

PALPITES: 01, 57, 37