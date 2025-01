Palavra do Leitor - 28 de janeiro de 2025

Queimadas

‘Áreas queimadas crescem 300% na região e chegam a 88 hectares’ (Setecidades, ontem). De fato, não é só da água que cai do céu que o governo espera para acabar com os incêndios. Primeiramente, este governo, que foi eleito com pautas ambientalistas, não foi capaz de estancar o fogo. Na oposição, criticaram Bolsonaro pela leniência com as queimadas. Em 2024, vimos o Brasil pegando fogo e nenhuma ação do governo foi tomada, sequer os incendiários foram punidos. Na época o governo disse ser necessária a nomeação de uma autoridade climática, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, promessa de campanha nas eleições de 2022. Alô, Sidônio, a comunicação funciona quando as promessas são concretizadas.

Izabel Avallone

Capital

Pé-de-meia

Gostaria de entender a aposta do governo Lula sobre o TCU (Tribunal de Contas da União) não desbloquear R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia, pois estes valores não passaram pelo Orçamento.Desrespeita o TCU ao apostar que o STF ( Supremo Tribunal Federal) passará sobre o TCU para lhe ser subserviente, em vez de seguir a Lei. Ou estou enganada?





Tania Tavares

Capital

Direitos humanos

O governo, através do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, disse que vai retificar 414 certidões de óbitos ocorridos no período da ditadura miliar (1964- 1985). Quantos humanos direitos morrem todos os dias neste País e o governo pouco faz, a não ser ficar passando a mão na cabeça de bandidos e amarrando cada vez mais as mãos de policiais no combate à criminalidade? Não seria mais produtivo olhar para frente, onde vemos um País sem rumo, do que ficar remoendo um passado de mais de 40, 50 anos? Deveríamos não medir esforços para combater urgentemente a criminalidade e dar condições dignas de vida a crianças e jovens para termos cidadãos melhores lá na frente. Investir pesado em educação é a solução. Para que ficar gastando tempo e energia com um passado que nada vai mudar a história com a emissão de um novo papel? Com tantas coisas erradas neste País, será que este assunto, que já foi colocado trocentas vezes na mesa, já não deu o que tinha que dar? Macaé Evaristo, chefe da Pasta, deveria se preocupar em preparar cidadãos para o futuro ao invés de ficar neste passado mais do que já revirado.





Mauri Fontes

Santo André

Trump

A partir da posse de Donald Trump e de sua primeira fala como presidente – “A era de ouro dos Estados Unidos começa agora” –, ficou claro o porquê de esquerdistas criticarem tanto Jair Bolsonaro. Mais claro impossível! Lembra de Bolsonaro? “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.” Tanto Bolsonaro quanto Trump valorizam a democracia e priorizam os seus países em relação a tudo mais. Enquanto os esquerdistas enaltecem regimes totalitários (ditaduras), usam os países para desfrutar de benesses e de programas escusos para se manter no poder.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Oscar

‘Especialistas veem boas chances para Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres’ (Setecidades, dia 24). O Diário nos reporta sobre o brilho plural da singular atriz e intérprete Fernanda Torres. Extensão desse reconhecimento e gratidão ao diretor Walter Salles, que esbanjou brasilidade, sociologia, profissionalismo, arte, talento, acuidade e, acima de tudo, capacidade incomensurável de direção. Que a esse reconhecimento de um cinema de sucesso nacional e internacional se juntem às sete artes” nosso competente cinema.





Cecél Garcia

Santo André