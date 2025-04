Veja horóscopo desta quarta-feira (9) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Mantenha a disciplina no trabalho hoje - suas obrigações vão se multiplicar! Mas, não esqueça do equilíbrio cuidando da saúde e reservando tempo para descansar. Com o romance em baixa, a vida amorosa necessita de um esforço extra.

Cor: Goiaba.

Hoje é seu dia de sorte! Aproveite para explorar sua criatividade no trabalho e se conectar com as pessoas. Mantenha o bom humor ao lidar com tarefas e público. Cuidado com o ciúme na paquera ou no amor, ele pode gerar atritos. Divirta-se e mantenha o equilíbrio.

Cor: Cinza.

Hoje é dia de focar na família e curtir bons momentos, mas cuidado com possíveis conflitos mais tarde. No trabalho, o home office é favorável. Um ex pode reaparecer - analise com calma antes de dar uma segunda chance. Mantenha o ciúme sob controle na sua relação. Seja prático e responsável!

Cor: Lilás.

Hoje é dia de brilhar, mostrando suas habilidades de comunicação no trabalho e fazendo novos contatos profissionais! Clarifique mal-entendidos com um bom papo e dê uma chance à paquera. Mas à noite, a situação pode mudar, então escolha suas palavras com cuidado e evite temas sérios.

Cor: Preto.