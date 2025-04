Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (9) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje, seu foco está em alta! Agarre oportunidades para acelerar sua carreira e à noite, use sua popularidade para agitar seu lado sociável. Dedique-se mais no seu relacionamento e pegue leve nas críticas.

Cor: Lilás.

Desperte seu lado aventureiro e saia da rotina, seja nos estudos ou trabalho. O trabalho em equipe o favorecerá hoje, mas não se esqueça de cuidar da saúde também. Porém, um alerta: preocupações do trabalho podem afetar sua vida amorosa.

Cor: Pink.

Seu lado intuitivo fica mais forte hoje e você pode usar isso para identificar boas oportunidades de mudanças, inclusive no trabalho. Talvez seja o momento certo para finalizar um ciclo antes de abrir espaço para novas oportunidades, então siga o seu coração. Lua e Júpiter se desentendem à noite e pode pintar tensão com o par.

Cor: Azul-Esverdeado

Aposte na diplomacia para expandir seus contatos e projetos, pois as chances de crescer são altas! Projetos e ideias que podem feitos em parceria têm mais chance de ser um sucesso. No amor, boas vibrações prevalecem, mas cuidado com o ciúme.

Cor: Bege.