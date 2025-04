Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (9)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Fique atenta às oportunidades financeiras hoje, pois podem aparecer bons negócios ou trabalhos extras. Mantenha o controle sobre suas emoções com amigos e evite questões de dinheiro. No amor, cuidado com o ciúme. Mantenha a calma e deixe as coisas seguirem naturalmente.

Cor: Vermelho.

Aproveite essa energia extra para adiantar seus compromissos, agindo com iniciativa. Foque em assuntos pessoais à noite, mas lembre-se de ser diplomática para evitar conflitos. Vá com calma na conquista, possíveis tropeços podem ocorrer. Use a crítica de forma moderada, especialmente com quem você ama.

Cor: Violeta.

Nesta quarta, a Lua desafia seu astral, mas você pode prosperar focando em tarefas que podem ser realizadas sozinhas. Será uma noite de altos e baixos, então aproveite com cautela. No romance, se estiver em um relacionamento, tente pegar leve na desconfiança com o par. Mantenha a calma, Libra!

Cor: Rosa.

Direcione a energia animada do dia para o trabalho e contagie a todos com seu otimismo. Confie em si mesmo e não tenha medo de se arriscar! Projetos em grupo tendem a prosperar, mas fique alerta para tensões nas amizades à noite. Mantenha o cuidado para não afetar a vida amorosa.

Cor: Azul-Royal.