Bochófilo. Carlos Gomes Tangará. A cidade se une... ...e se redescobre.

Há uma chama eterna, numa Capuava viva, num Novo Oratório que vela, as lembranças da minha vida. (...) que essa forja incandescente possa amalgamar a toda nossa gente num tempero inovador.

Versos do poema “Forja ardente”, de Fernando da Silva Cardoso, o Guaru (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

Guaru nasceu em São Paulo, Capital. Formado em Ciências Sociais.

No aniversário da cidade de Santo André quem dá o presente à Memória é um andreense nascido e criado na Rua Siqueira Campos.

Adelino Faccioli herdou do sogro, César Maída, fotografias que foram publicadas pela Folha do Povo em quase três décadas de história.

O jornal há muito fechou, mas Faccioli guardou imagens que por si só narram uma história que cativa e emociona.

NO AR

A conversa com o memorialista Adelino Faciolli está no site do Diário – www.dgabc.com.br; e nos Instagram, Facebook e Youtube.

Crédito das fotos 1 – Acervo: Adelino Faciolli

GENTE

1 – Batizado na cidade: ao centro, o prefeito Antonio (Tonico) Flaquer

2 – Lira de Santo André na frente do Carlos Gomes, Rua Senador Flaquer

3 – Ato cívico defronte à antiga agência da Prefeitura, em espaço posteriormente ocupado pelo Cine Tangárá

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

As canções, os costumes, a cultura italiana no rádio.

No Momento Memória, a italianidade na aniversariante Santo André.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, ao vivo, 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Crédito da foto 1 – Foto: Vitória Maria

MOMENTO MÁGICO. 2 de abril de 1995. Marquitto Riotto recebe os músicos Claudinho Baeta e Mauro Boin, numa justa homenagem ao maestro e professor Irineu Negri

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de abril de 1995 – Edição 8983

MANCHETE – Protesto em Cubatão contra a nova Operação Descida pela Via Anchieta.

SANTO ANDRÉ – O prefeito Newton Brandão declarava, durante as comemorações de aniversário da cidade, que iria melhorar as instalações do Hospital Municipal, prolongar a Avenida Perimetral até Mauá e recapear 43 ruas.

Houve desfile na Avenida Apiaí.

NOTA DA MEMÓRIA – O Hospital Municipal da notícia de 1995 tem o nome hoje de Centro Hospitalar Municipal de Santo André Dr. Newton da Costa Brandão.

EDITORIAL – A força dos privilégios.

A Câmara de Diadema sofreu uma recaída ao liberar o uso dos carros oficiais nos finais de semana.

EM 9 DE ABRIL DE...

1835 – Sancionada a lei número 18 que criava em São Paulo e cidades do interior os cargos de prefeitos e subprefeitos.

Para a Freguesia de São Bernardo, com abrangência sobre todo o Grande ABC, o primeiro subprefeito nomeado foi João Barbosa Ortiz, que administraria a localidade dessa data até 29 de janeiro de 1838, quando se revogou a lei que criou aqueles cargos.

Fonte: Amadeu Nogueira, escritor com raízes em Paranapiacaba.

1905 – Agência Havas. Grécia, 7 – Manifestou-se uma revolução à leste da ilha de Creta.

1910 - Fausto Tavares nasce em Portugal e vem menino para Santo André, onde constrói uma linda história e resolve vários enigmas da formação político-administrativa da cidade, conforme depoimento prestado aqui em Memória pouco antes do seu falecimento.

Sr. Fausto relata os locais exatos onde funcionaram repartições municipais em Santo André.

1955 – Santo André, 9 (do correspondente) – Explosão ontem em residência da rua Coronel Ortiz provocou a morte de um morador que usou pólvora para matar ratos. Um cômodo desabou.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cubatão, Conchal, Itariri, Mogi Guaçu, Pedro de Toledo e Pirapozinho.

No Piauí, Alagoinha do Piauí e Santo Antônio de Lisboa

No Espírito Santo, Bom Jesus do Norte e Ecoporanga.

E mais: Arauá (SE), Juruti (PA) e Santana do Seridó (RN).

HOJE

Dia Nacional do Aço

Dia da Biblioteca

Santa Valdetrudes

9 de abril

Era irmã de Santa Aldegundes. Foi mãe de família e deu tão excelente educação aos seus quatro filhos, que todos eles foram santos.

Ilustração: blog Pocket Terço