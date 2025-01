Palavra do Leitor - 27 de janeiro de 2025

Invasão

‘Moradia e oportunismo’ (Opinião, dia 24). Sou defensor implacável da liberdade de expressão e fã número um dos editoriais publicados pelo Diário, nos quais sempre enxergo pontos relevantes que me permitem ampliar meu cardápio de argumentos nos mais variados assuntos relevantes para o Grande ABC, mas discordo veementemente do ponto de vista expresso naquele que cuidava da reintegração de posse do imóvel abandonado há décadas em São Caetano. O texto desconsidera o déficit habitacional como emergência social e deslegitima movimentos que expõem a omissão estatal. A propriedade não pode se sobrepor ao direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição. Ao focar no suposto oportunismo político, o jornal ignora a desigualdade que leva à ocupação de imóveis vazios. Movimentos sociais são reflexo de uma falha estrutural que exige ação pública urgente, não apenas críticas. Criminalizar lutas sociais desvia o foco da responsabilidade do Estado.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema

Legado de FHC

Trinta anos atrás, janeiro de 1995, um dos sociólogos mais renomados do mundo, Fernando Henrique Cardoso, assumia o Planalto, depois de ter sido nomeado na gestão de Itamar Franco como ministro da Fazenda. Em oito anos de gestão (1995 a 2002), deixou legado de reformas que continua vivo e ajudando o País. Avanços institucionais tão importantes que seus sucessores, Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, somados 22 anos de gestão (incluso os dois atuais do terceiro mandato de Lula), não foram capazes de superar nem de perto sua magnitude. De todos avanços institucionais que permanecem vivos, felizmente, cito os de ter debelado a hiperinflação, ao criar o real; de aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal; de ter privatizado ferrovias, empresas e bancos estatais etc. Foi ele quem criou as agências reguladoras e implantou o tripé macroeconômico com superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante. Lembrando que todos esses avanços não receberam na época o apoio do PT e de Lula. Inclusive o Bolsa Escola, criação de FHC deixada de bandeja para o PT – Lula, para dizer que era seu, mudou o nome para Bolsa Família. Que falta fazem na nossa imprensa as opiniões de FHC, hoje com 93 anos!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Cracolândias

Como leitor diário deste prestigiado jornal, sou obrigado a confessar que lamento profundamente a ausência de notícias sobre o grave problema enfrentado por Diadema e outras áreas da Região Metropolitana, conforme relatado recentemente por O Globo, periódico que tem sede no Rio de Janeiro. A movimentação de dependentes químicos no bairro Eldorado é um assunto urgente, mas não vi qualquer cobertura local. Peço aos profissionais do Diário, ao qual admiro e respeito, maior atenção à “nossa esquina”. Essas questões tão relevantes não podem ser ignoradas. O jornal, que são a extensão dos nossos olhos a percorrer as sete cidades, deve cumprir seu papel informativo e investigativo.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Cinema nacional

‘Especialistas veem boas chances para Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres’ (Setecidades, dia 24). A indicação de Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz pela sua brilhante atuação no filme Ainda Estou Aqui, que ainda vai concorrer nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro, reforçam o talento do cinema nacional. É fundamental que as redes de cinema do Grande ABC ampliem a exibição de produções brasileiras em suas salas, valorizando nossos diretores e elencos. Assim, estimulamos a cultura local e fortalecemos nossa presença no cenário global. Viva a Fernandinha! Viva o cinema brasileiro!

Teresa de Fátima Vicks

Santo André