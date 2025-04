Mauá está com vagas abertas para Tai Chi Chuan, Yoga, Pilates e Musculação 50+

Com o intuito de oferecer modalidades que agregam benefícios à saúde física e mental da população, a Secretaria de Esportes e Lazer de Mauá está com vagas abertas para Tai Chi Chuan, Yoga, Musculação 50+ e Pilates. As aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel. Os interessados podem procurar o local e efetuar a inscrição na secretaria.

Tai Chi Chuan - as aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 10h30 às 11h30. A responsável pela turma é a professora Amanda. Também é possível colocar o nome na lista de espera para a turma do professor Elinaldo, cujas aulas acontecem de terça e quinta-feira, das 9h às 10h.

Yoga - também estão abertas vagas para as aulas de Yoga que acontecem às segundas-feiras, 12h30, no Poliesportivo Celso Daniel, bem como aos sábados, às 8h30, no Parque da Juventude (R. Francisco Ortega Escobar, Vila Noemia). Para participar das aulas no parque, basta comparecer ao local alguns minutos antes e procurar pela professora Diana.

Pilates - as aulas de Pilates acontecem aos sábados, das 8h às 9h, também no ginásio.

A idade mínima para participar do Tai Chu Chuan, Yoga e Pilates é 16 anos.

Musculação - a Secretaria de Esportes e Lazer também está com vagas abertas para Musculação 50+. As aulas são de sábado, das 11h30 às 12h30. Para participar é necessário ter a partir de 50 anos.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Esportes e Lazer é o 4512-7797.