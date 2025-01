Fogo, urgência regional

O crescimento alarmante das queimadas no Grande ABC exige ação coordenada e imediata. Dados recentes mostram aumento de 300% na área consumida pelo fogo em 2024, atingindo 88 hectares. Além dos danos ambientais, os impactos afetam diretamente a qualidade do ar e a saúde da população. Durante visita a Mauá, em setembro, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) convocou os prefeitos das sete cidades a formar frente conjunta contra incêndios. A criação de brigadas especializadas, com recursos compartilhados e capacitação técnica, é caminho eficiente para reduzir os danos provocados pelas chamas e preservar os remanescentes da Mata Atlântica.

Neste sentido, os prefeitos poderiam utilizar a estrutura do Consórcio Intermunicipal para a coordenação integrada do trabalho. O cenário atual evidencia a necessidade de respostas ágeis. Os focos de incêndio em áreas urbanas e rurais, muitas vezes associados à expansão desordenada e práticas de manejo de solo inadequadas, podem ser mitigados com educação ambiental e fiscalização reforçada. Projetos conjuntos, como a implantação de sistemas de monitoramento e a aquisição de equipamentos modernos, seriam mais viáveis sob a gestão compartilhada do colégio de prefeitos. Além disso, a cooperação entre as cidades pode incluir a criação de fundos para emergências climáticas.

Adotar abordagem integrada também fortalece o compromisso do Grande ABC com a sustentabilidade. Atender ao pedido de Marina Silva pode transformar a região em exemplo de gestão ambiental no Brasil. Combater os incêndios é, além de uma medida para proteger a biodiversidade local, uma ação estratégica para enfrentar as mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida. Ao unirem esforços, os prefeitos podem mostrar que é possível enfrentar desafios complexos com planejamento e determinação. Manter a inação enquanto o fogo destrói parte importante da natureza regional pode ser configurado, além de irresponsabilidade, como crime contra as futuras gerações. É hora de agir.