Feira de adoção de Santo André garante lar para 31 pets

Com o objetivo de garantir um novo lar para cães e gatos em Santo André, a primeira edição de 2025 da feira “Eu amo, eu adoto” foi realizada neste domingo (26) no Parque Central. A ação resultou na adoção de 31 animais, sendo um cão adulto, 21 cães filhotes e nove gatos filhotes.

“Todo último domingo do mês a feira de adoção estará no Parque Central. É um evento que vale compartilhar com a família e os amigos para fazer desta causa animal cada vez mais presente na nossa cidade. Santo André já conta com o Moeda Pet, Hospital Veterinário e está em construção um Pet Parque aqui no Parque Central”, destacou o prefeito Gilvan Junior (PSDB), que visitou a feira neste domingo.

A tradicional feira de adoção “Eu amo, eu adoto” disponibilizou para esta edição 155 animais, sendo 89 cães e 66 gatos, de todas as idades e tamanhos.

Adoção

A próxima edição da feira “Eu amo, eu adoto” será realizada no último domingo de fevereiro, ou seja, dia 23. Para quem não pôde comparecer à feira e tem interesse em realizar a adoção, há animais que também podem ser adotados diretamente na Gerência de Controle de Zoonoses (Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo a Prefeitura, para adoção o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passa por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

"Todos os animais disponibilizados na feira e na Gerência de Controle de Zoonoses são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são castrados. No entanto, no caso de não ter havido tempo hábil para castração do filhote, o mesmo é disponibilizado por meio de cadastro para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura."