Diego e Daniele Hypólito são os novos anjos do BBB25 e colocam Gabriel e Maike no Monstro

Mais novos anjos na área! Neste sábado, dia 25, rolou a segundo Prova do Anjo do BBB25. A dupla que se deu melhor nesta disputa foram Diego Hypólito e Daniele, que terminou em menor tempo com um minuto, 8 segundos e 314 milésimos de segundo. Eles fizeram menos de um segundo a menos que o segundo lugar, Vitória Strada e Mateus. Mas para Gabriel e Maike a notícia não foi boa, já que eles foram mandados para o castigo do monstro.

Com uma prova de memória e agilidade, um dos competidores tinha que formar uma música lembrando das notas que piscavam no chão. Depois, o outro da dupla seguia para a segunda parte, por lá, eles tinham que montar um hambúrguer seguindo um padrão.

A ordem das duplas foi: Aline e Vinícius; Joselma e Guilherme; João Pedro e João Gabriel; Gracyanne Barbosa e Giovanna; Thamiris e Camilla; Daniele e Diego; Vitória e Mateus; Renata e Eva.

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel foram os primeiros a conseguir completar a prova sem erros na parte da música. A dupla ficou na liderança, até Dani e Diego, com um minuto e 14 segundos. Já o destaque negativo ficou com Gracyanne Barbosa e Giovanna que erraram 13 vezes na primeira parte e fizeram dois minutos e seis segundos. Mas ainda assim não ficaram com o pior tempo total.

Já na hora de Diego e Daniele, a dupla cometeu apenas um erro na primeira parte. Com a rapidez da réplica do hambúrguer, eles pegaram o primeiro lugar com diferença de menos de um segundo de Vitória Strada e Mateus.

Como é tradicional no BBB, depois de ganhar o anjo, os participantes têm que escolher uma dupla para viver o castigo do monstro. Desta vez, quem levou a pior foram, Gabriel e Maike. Em uma homenagem a Bambam e Maria Eugênia, os dois têm que sair e dançar com a boneca toda vez que a música tocar.

No final, a classificação ficou assim:

Daniele e Diego com um minuto, oito segundos e 314 milésimos.

Vitória e Mateus com um minuto, oito segundos e 938 milésimos.

Eva e Renata com um minuto e nove segundos.

João Pedro e João Gabriel com um minuto e 14 segundos.

Aline e Vinícius com um minuto e 39 segundos.

Gracyanne e Giovanna com dois minutos e seis segundos.

Camilla e Thamiris com dois minutos e 19 segundos.

Joselma e Guilherme com dois minutos e 41 segundos.