Palavra do Leitor - 25 de janeiro de 2025

Leitura

Foi com muita alegria que li na coluna Memória que ainda existem jovens preocupados com a leitura (Setecidades, dia 21). É o caso da Francine Maia, que, em seus tenros 22 anos, já escreveu quatro livros. Parabéns, Francine! São jovens como você que nos dão a certeza de que a humanidade ainda tem salvação.

Vanderlei Retondo

Santo André

Sampa, 471 anos – 1

Como canta a canção do baiano Caetano Veloso, Sampa: “Que só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João”. Nossa coirmã São Paulo, município fundado em 25 de janeiro de 1554 pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta – dia que também marcou, na Igreja Católica, a conversão do apóstolo Paulo, que deu origem ao nome da cidade. A metrópole é casa de 12 milhões de pessoas, com mais de 70 nacionalidades diferentes e tornou-se um dos lugares mais diversificados do Brasil. É em razão do aniversário que nós, sete cidadenses, lhes cumprimentamos, queridos e amigos irmãos.

Cecél Garcia

Santo André

Sampa, 471 anos – 2

São Paulo faz 471 anos. É a maior cidade da América Latina, mas também tornou-se um lugar temeroso para se viver. A violência tomou conta da cidade. As pessoas são assaltadas a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Têm sorte aqueles que são salvos pela chegada da polícia, o que raramente acontece. Os ladrões agem como bem entendem, abordam o cidadão, atiram e matam sem a menor piedade. Enquanto isso, os poderosos usam carros blindados, contratam seguranças particulares e quem não tem o mesmo privilégio se arrisca a sair, sem saber se volta vivo. E por conta dessa violência, muitas pessoas evitam sair de casa. Diante desse caos que é a cidade de São Paulo, temos motivo para comemorar o seu aniversário?

Izabel Avallone

Capital

Invasão em S.Caetano

“Invasores prometem ‘resistir’ à ordem de desocupar prédio” (Política, ontem). Se todos tivessem o direito a uma casa própria não haveria invasões. E ainda tem mané que culpa o pobre e não os políticos que nada de bom fazem às pessoas de baixa renda.

Mi Gervasoni

do Facebook

Donald Trump

‘Trump é empossado e assina primeiros decretos’ (Política, dia 21). O Diário traz algumas informações muito interessantes e significativas. Em reportagem sobre Trump, os destaques são os primeiros decretos assinados pelo novo mandatário dos EUA. Numa só leva, Trump anuncia as saídas do Acordo de Paris (o clima do planeta que se lasque) e da Organização Mundial da Saúde, o encerramento dos programas de diversidade, equidade e inclusão. Vai expulsar milhares de imigrantes e deixar de dar nacionalidade norte-americana aos filhos de imigrantes ilegais, que, porventura, nasçam nas terras do Tio Sam. Também anunciou que vai assumir o controle do Canal do Panamá, usando como argumento uma informação falsa, de que a China opera o local. Quer ainda anexar o Canadá e tomar a Groenlândia na mão grande. Ajudou os amiguinhos, perdoando 1.500 vândalos que invadiram e depredaram o Capitólio, causando dezenas de feridos e cinco mortes. Perdoou também o dono de site de venda de drogas, que estava condenado à prisão perpétua por ter movimentado mais de US$ 200 milhões com o tráfico. Em outra seção na mesma página, vemos o apoio entusiasta, com boa dose de viralatismo, de políticos como Orlando Morando e Guto Volpi, desejando boa jornada e boa sorte ao Trump. Diante de tanta coisa ruim anunciada pelo Trump, que parece ter agradado alguns aqui na vizinhança, só nos resta dizer: boa sorte ao povo norte-americano; boa sorte ao povo do Grande ABC. Precisaremos! Que Deus nos proteja!

Francisco de Oliveira Junior

Santo André