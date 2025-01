Dengue é tema regional

A dengue voltou a ameaçar o Grande ABC. Nas quatro primeiras semanas de 2025 são 96 os casos da doença e outros 435 que ainda aguardam confirmação. Um ano atrás, no mesmo período, eram 632 as ocorrências. Comparados os números, pode parecer que a situação é confortável, mas não é bem assim. É preciso agir de forma rápida para que não se repitam os dados alarmantes de 2024, quando a região fechou o ano com 59 mil notificações e 65 mortes pela doença.

Para evitar problemas mais graves, as prefeituras deram início a campanhas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite os vírus da chikungunya, zika e febre amarela urbana.

Diadema coloca na rua hoje um mutirão com 60 profissionais, entre agentes de saúde e de controle de endemias. Inclusive com a utilização da tecnologia, já que um drone irá mapear e identificar possíveis focos em locais de difícil acesso.

Em São Bernardo, equipes da Vigilância Sanitária vão instruir os moradores sobre prevenção e formas de evitar que o mosquito possa se proliferar, bem como orientações sobre sintomas e quando procurar uma unidade de saúde.

Ribeirão Pires aposta em 900 armadilhas de controle do mosquito espalhadas pela cidade. Mauá realiza a capacitação de profissionais, faz busca ativa a pessoas que não foram tomar a vacina e bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros dos locais onde foram registrados casos suspeitos. Rio Grande da Serra promove hoje mutirão de imunização a adolescentes com idade entre 10 e 14 anos.

Todas essas ações certamente contribuem para o enfrentamento à doença. Entretanto, a eficácia poderia ser potencializada se houvesse uma soma de forças, um ataque regional ao inseto transmissor. E o caminho para que isso ocorra é o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Uma campanha regional precisa ser colocada em prática agora para prevenir o aumento do contágio e evitar perda de vidas.