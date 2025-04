Grande ABC tem alerta laranja para chuvas intensas; veja recomendações

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas que vale até as 23h59 desta quinta-feira (3) nas sete cidades do Grande ABC. O aviso indica risco de precipitações entre 30 e 60 mm/h ou acumulado de 50 a 100 mm ao longo do dia, além de ventos fortes que podem atingir de 60 a 100 km/h.



Com a previsão de condições climáticas adversas, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam que a população tome precauções para evitar acidentes.



Entre as principais orientações, os órgãos alertam para que a população evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de necessidade, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.



Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as temperaturas previstas para esta quinta-feira:



- Santo André – mínima de 21°C e máxima de 28°C



- São Bernardo – mínima de 21°C e máxima de 30°C



- São Caetano – mínima de 22°C e máxima de 28°C



- Diadema – mínima de 22°C e máxima de 28°C



- Mauá – mínima de 21°C e máxima de 29°C



- Ribeirão Pires – mínima de 21°C e máxima de 28°C



- Rio Grande da Serra – mínima de 21°C e máxima de 28°C