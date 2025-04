Confira a previsão do tempo no Grande ABC para esta quinta (3)

Os moradores do Grande ABC devem se preparar para um dia de tempo instável nesta quinta-feira (3). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu ficará carregado desde a manhã, com previsão de muitas nuvens e chuva isolada. À tarde e à noite, a instabilidade ganha força, trazendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas para a região.



As temperaturas seguem elevadas, mas com variações entre as cidades. São Bernardo deve registrar a maior máxima do dia, chegando aos 30°C, enquanto as demais cidades terão picos entre 28°C e 29°C. As mínimas ficam na casa dos 21°C e 22°C.



Confira as temperaturas previstas para esta quinta-feira:

- Santo André – mínima de 21°C e máxima de 28°C

- São Bernardo – mínima de 21°C e máxima de 30°C

- São Caetano – mínima de 22°C e máxima de 28°C

- Diadema – mínima de 22°C e máxima de 28°C

- Mauá – mínima de 21°C e máxima de 29°C

- Ribeirão Pires – mínima de 21°C e máxima de 28°C

- Rio Grande da Serra – mínima de 21°C e máxima de 28°C



Com a possibilidade de chuvas fortes e trovoadas, é importante que os moradores fiquem atentos a alagamentos e raios. Guarda-chuvas e capas de chuva serão aliados indispensáveis ao longo do dia.