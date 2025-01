Obituário - 27 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Jandira Guirelli Leite, 100. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mirene Maria da Conceição, 85. Natural de Camocim de São Felix (Pernambuco). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Guaracy de Oliveira Pinto, 84. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Pereira Costa, 79. Natural da Cruz das Almas (Bahia). Residia em Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracilda Maria Godoy de Melo, 76. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ana Neide Nunes Sanches, 74. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Vicente de Melo, 74. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ineide Pires de Almeida, 68. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Suely Aparecida da Silva, 60. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo de Souza, 51. Natural de Assis (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Feirante. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Inês dos Santos, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Auxiliar

SÃO BERNARDO

Clarice Papp, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Ademar Costa, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Aparecida de Souza, 94. Natural de Cajuru (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angelo José Rosin, 92. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josefa Virgilio Gomes Belarmino, 67. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luciana Frata Lisboa, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Augusta dos Santos, 86. Natural de Iporanga (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Mario Luiz Fabrício Neto, 75. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Efigênia de Castro Tavares, 73. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 22, em Diadema. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Severina Maria Santos da Silva, 65. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Margarida Leinat Nakano, 62. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista (SP).

Elizabete Maria da Silva, 61. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Rodrigo de Sena, 43. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

MAUÁ

Rosânia Granado, 55. Natural de Rinópolis (SP). Residia no bairro Itapark, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Danilo Lima Barroso, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Lucinéia de Jesus e Souza, 64. Natural de Buenópolis (MG). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.