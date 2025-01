Palavra do Leitor - 24 de janeiro de 2025

Pix

‘PF investigará responsáveis por notícias falsas’ (Economia, dia 16). Bastou alguém chamar a atenção do povo sobre o Pix que o presidente que se julga o mais democrático do mundo, acionou a AGU (Advocacia-Geral da União) e a PF (Polícia Federal) para cima de quem é oposição. Será que Lula não se recorda da sua prisão justamente por distorcer o processo democrático com a corrupção dos partidos políticos nos episódios do Petrolão, antecedido pelo Mensalão? Muitos jovens não sabem disso, mas a internet está aí para relembrá-los. Erra o governo ao perseguir adversários por espalhar boatos. Acusar o governo de taxar alguma coisa não pode ser considerado crime. Se fosse, crime as cadeias não teriam mais espaço, pois o que se taxou até agora vem asfixiando o cidadão. O ideal seria aparecer gente competitiva disposta a tirar o Brasil da paralisia em que se encontra.

Izabel Avallone

Capital

Trump – 1

‘Trump é empossado e assina primeiros decretos’ (Política, dia 21). Presidente Donald Trump, o seu poder lhe foi dado pelos seus eleitores. Deus esteve sempre ao seu lado, livrando-lhe da morte e de todas as armadilhas judiciais para lhe tornar inelegível. Pela justiça divina, sua trajetória cheia de espinhos foi transformada em um belo tapete mágico para que sua caminhada seja abençoada como o maior líder mundial democrático de todas as nações, que globalmente estão passando por terríveis momentos de guerras, fome e alterações ambientais catastróficas, cujas vítimas são sempre os seres vivos, incluindo a raça humana. Esperamos que sua fantástica equipe de servidores tecnicamente capazes e o Poder Legislativo, Câmara e Senado, tenha a responsabilidade que o mundo merece. Como admirador de sua capacidade e coragem, rogo a Deus que o ilumine em suas decisões, para que sejam frutíferas para o mundo em desarmonia.





Euclides Marchi

Santo André





Trump – 2

Trump eleito presidente das terras do Tio Sam será o homem de maior idade a tomar posse na cadeira em questão. O republicano volta à Casa Branca aos 78 anos e nós, o povo tupiniquim lhe deseja uma gestão completa e repleta de grandes momentos e realizações. Que na sua presidência nossa troca se torne cada vez mais substancial em todos os aspectos.





Cecél Garcia

Santo André

Trump – 3

Como o extravagante e imprevisível novo presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não taxou, como prometia fazer já nos seus primeiros dias na Casa Branca, importações do Canadá, México e China, entre outros países, o dólar, desde sua posse, vem caindo pelo mundo. E aqui no Brasil, idem. Nesta quarta-feira, fechou em R$ 5,94, após ter chegado, no dia 3, aos R$ 6,18. Porém, esse refresco pode durar pouco, já que analistas preveem que importações do Canadá e do México devem ser taxados em 25%, e produtos da China em 10%. E sobre produtos do Brasil, taxação menor de 5%. Quem sabe se com a reprimenda a Trump, pela bispa da Diocese Episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde, que pediu misericórdia aos imigrantes e à comunidade LGBTQIA+, tenha levado entendimento a esse presidente de que, se taxar produtos importados, certamente vai sacrificar o povo norte-americano com mais inflação. Tudo que seus apoiadores não desejam.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Casa da mãe Joana

Aí vem um ex-governador de Estado dizer que o Brasil não é República de Bananas? O cara pegou 150 anos de cana e está aí, livre, leve e solto. É bem pior: isto aqui está virando a casa da mãe Joana. Uma italiana vem caçar onça no Brasil e ainda exibe como troféu? Um animal ameaçado dê extinção com um bacamarte nas mãos! A tendência é só piorar, enquanto houver os iguais e os mais iguais. Como diria o general De Gaulle, este não é um País sério.

João Camargo

Capital

Paulistão

E o Peixe, que virou sardinha em plena Vila Belmiro?

Soraia C. Pêra

São Bernardo