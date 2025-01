Jardim Rosina recebe obras de recuperação viária em Mauá

A Prefeitura de Mauá continua avançando com as intervenções realizadas no Jardim Rosina, nas ruas Antonieta Dell’Antônia e Vereador Alberto Ratti. O trabalho em execução inclui muro de contenção, implantação de nova rede de drenagem pluvial, além do recapeamento de 1.200 m de asfalto, contemplando a extensão das duas vias.

“Essa iniciativa prova mais uma vez que o nosso compromisso é com o bem-estar dos moradores, oferecendo melhorias que tragam mais segurança e qualidade de vida para todos. Cada intervenção foi planejada com atenção aos detalhes, visando atender às necessidades da comunidade com soluções duradouras e eficientes. Seguiremos trabalhando com dedicação para cuidar da nossa cidade e das pessoas que nela vivem”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT), durante visita ao local, em companhia dos secretários Leandro Dias, de Serviços Urbanos, e José Luiz Ribeiro de Macedo, de Obras.

As obras fazem parte de um amplo programa de revitalização urbana, que visa modernizar e otimizar o sistema viário da cidade. Por meio do Programa Asfalto Novo, a Prefeitura já recapeou mais de 120 km de ruas e avenidas, quilometragem quase equivalente à distância entre Mauá e Extrema (MG). Mais de 200 vias foram beneficiadas em todas as regiões do município.