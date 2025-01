Palavra do Leitor - 23 de janeiro de 2025

Consórcio Intermunicipal

É inegável que a presença de um Consórcio Intermunicipal bem gerido propicia o desenvolvimento econômico e social a uma região. Para que isso aconteça, é inegável também que esse Consórcio esteja sujeito a alguns aspectos, tais como o equilíbrio na relação custo/benefício, o que não ocorreu em nosso Consórcio nestes seus 34 anos de existência. Agora nos deparamos com mais duas propostas que pouco ou nada devem contribuir para que o empreendimento seja bem sucedido: a participação de vereadores (Política, dia 17) e das primeiras-damas (Opinião, dia 18). Pelo andar da carruagem, parece que nosso Consórcio continuará a ser visto como um sumidouro de dinheiro público e classificado por alguns como um “clubinho de prefeitos”.

Vanderlei Retondo

Santo André

Reforma tributária

‘Lula sanciona 1ª lei que regulamenta a reforma tributária’ (Economia, dia 17). A futura alíquota padrão do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) deve ficar em torno de 28%, a maior do mundo. Reforma tributária para aumentar imposto e ainda com a maior alíquota do mundo? O povo é que vai pagar caro a conta deste absurdo! Parabéns, faça o L e pague a conta também.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Moradores de rua

Filipe Sabará, em São Paulo, resgatou milhares de pessoas das ruas e que hoje estão trabalhando. Criou uma metodologia que consiste em quatro etapas: 1 – convencer a pessoa; 2 – levar a pessoa para o abrigo; 3 – colocar a pessoa em um emprego (em uma das empresas conveniadas); e 4 – quando a pessoa já está recebendo o salário e alugou uma casa, ele dá os imóveis de presente. Essa metodologia é replicável para outras cidades na medida em que as prefeituras manifestem interesse e busquem assessoria com Filipe Sabará. uma pessoa realmente diferenciada, um verdadeiro cristão.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André





Leitores

O espaço mais democrático do jornal é o das cartas dos leitores, mas nem sempre a adversidade é admitida. Não será publicada se o leitor escrever que o Lula é feio, compactua com ditadores, prometeu picanha e cerveja todo fim de semana, que ele sonha com o Nobel da Paz, mas não se reuniu com Zelensky e Putin nem com Netanyahu e o Hamas para, segundo Lula, tomando uma cervejinha na mesa de um bar, selar a paz; seria potencial candidato se houvesse Nobel da Corrupção. Publicada se o leitor disser que Lula é bonito, democrático, o melhor presidente do Brasil, foi perseguido por bolsonarista golpista em 8 de janeiro, foi condenado na Lava-Jato sem ampla defesa, mas, graças aos deuses brasileiros, foi inocentado e eleito presidente.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)