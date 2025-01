São Paulo. Nesta medalha, João Ramalho... ...e Santo André. ‘Terra mãe dos paulistas...

A medalha começaria a ser vendida em 25 de janeiro de 1955 num novo point paulistano, o Parque do Ibirapuera, sob a “Grande Marquise”.

Uma medalha com sete centímetros e três autores: Guilherme de Almeida, que a concebeu; J. Wasth Rodrigues, que a desenhou; e Montini, responsável pela gravação e cunhagem.

ANVERSO

A história de São Paulo contada por um entrelaçamento de três cruzes:

1ª) Cruzeiro do Sul, cruz nativa de estrelas, símbolo nacional. Cruzeiro outrora visto com maior nitidez nos céus do Grande ABC, hoje ofuscado pela poluição que nos domina – e pouco se tem falado sobre poluição ambiental nos dias presentes...

2ª) Cruz da Ordem de Cristo, que é a do descobrimento, colonização e catequese – e como é significativo trabalhar num jornal que fica na Rua Catequese.

3ª) Cruz de Santo André, a relembrar a Vila de Santo André da Borda do Campo, “arraial mameluco de João Ramalho”.

VERSO

A Epopeia das Bandeiras, o mapa do Brasil, o braço-armado das armas da cidade de São Paulo, empunhando sua bandeirola com a Cruz de Cristo.

O machado de ação que abria caminho para levar aos quatro ventos a Fé Paulista.

A aspiral indica no mapa a posição da cidade de São Paulo. Traz esta face, em inscrição circular, os dois versos de Guilherme de Almeida para o Monumento das Bandeiras:

“Brandiram achas e empurraram quilhas vergando o vertical de Tordesilhas”.

SANTO ANDRÉ

Celebrando um ano antes o IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo (1553-1953), o atual Município de Santo André também teve sua medalha comemorativa, e uma linda flâmula, ambas já reproduzidas aqui em Memória.

O INSTITUTO

Mas hoje o aniversário é da Capital São Paulo. Cremos que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, mais que centenário, mantenha também a medalha paulistana de 1955 referente a 1954.

E como é bom noticiar que o IHGSP, pelos seus atuais dirigentes e os que os antecederam, têm olhos para o nosso Grande ABC, seguindo os passos patrióticos de Guilherme de Almeida na concepção desta medalha setentona e tão significativa.

IV CENTENÁRIO. A medalha comemorativa ao IV Centenário de São Paulo: espaço para lembrar Santo André da Borda do Campo e seu alcaide-mor João Ramalhp

Nas ondas do rádio

Gols. Inaugurações.

Um comício em 1945.

Nasce o metrô.

Chega a Mercedes-Benz.

Viva São Paulo!

Texto: Milton Parron

Comemorando mais um aniversário oficial da fundação da cidade de São Paulo o programa Memória apresentará um resumo de alguns momentos marcantes da trajetória dessa extraordinária Capital.

O grande impulso deu-se a partir da industrialização no século passado e, por essa razão, foram selecionados flagrantes desse período arquivados no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes – Cedom.

Com vocês:

A cobertura da inauguração do viaduto Jacareí, em 1942.

O gol de bicicleta marcado por Leônidas da Silva no Pacaembu, seu primeiro gol com a camisa do São Paulo.

O gol de Luizinho, em 1955, que deu o título de Campeão do Centenário ao Corinthians, também no Pacaembu.

O primeiro comício na campanha presidencial após 15 anos da ditadura Vargas, novembro de 1945, candidato brigadeiro Eduardo Gomes.

Inauguração do Masp em 1947, entrevistado Pietro Maria Bardi.

Inauguração da primeira Bienal de São Paulo, 1951: falam o governador Lucas Nogueira Garcez e o prefeito Armando de Arruda Pereira.

Prefeito Faria Lima anuncia início das obras do metrô de São Paulo.

Presidente JK inaugura em 1956 a linha de montagem da Mercedes-Benz em São Bernardo.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 22h (se não tiver transmissão de futebol); amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 25 de janeiro de 1995 – Edição 8919

MANCHETE – Secretário frustra região e diz que instala pedágios.

Plínio Assmann, secretário dos Transportes do governo estadual, aceitava debater a reativação dos postos na Rodovia dos Imigrantes, nas fazia segredo do valor.

CTBC – Destituídos quatro diretores. Conselho de administração da empresa mantinha no cargo só o então presidente, Ademir Spadafora.

SÃO PAULO – Bocato, trombonista e compositor nascido e criado em São Bernardo, abria o show de aniversário da cidade de São Paulo, no Anhangabaú.

EM 25 DE JANEIRO DE...

1554 - Realizada a primeira missa na palhoça, construída pelos jesuítas em Piratininga, e que foi denominada Casa de São Paulo.

1905 – Prorrogado o Estádio de Sítio no Rio de Janeiro, capital da República brasileira.

Achava-se preso o jornalista Edmundo Bittencourt, do Correio da Manhã, incomunicável na Ilha das Cobras.

1940 - Criadas as Paróquias Nossa Senhora do Carmo e Santa Terezinha, em Santo André.

1950 - Inaugurado o Cine Tamoio, em Santo André, em prédio especialmente construído na Rua Coronel Seabra, no Ipiranguinha, com projeto dos arquitetos Rodolfo Weigand e Antonio Stock.

O cinema tinha capacidade para duas mil pessoas e a empresa Cinemas Tamoio S.A., proprietária do Tamoio, tinha como acionistas Victor Mayerá, Silvio Magaldi, Mário Guindani, Rodolfo Weigand, Antonio Stock, Rosalina Mayerá, Vicente Mayerá, Dino Caltabiano, Alberto Pezzi e Delfino Basci.

1955 – Iniciava seus trabalhos o plantão da Zona Sul, novo serviço de policiamento da Capital, do Ipiranga a Santo Amaro, no limite da cidade com São Bernardo e Eldorado.

Associação Paulista de Combate ao Câncer realizava a Campanha do Terno Usado, com sorteio de prêmios. O prêmio maior era um Cadillac conversível.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Buri, Estrela d’Oeste, São Paulo e Vera Cruz.

Pelo Brasil: Apuiarés, Banabuié, Iguatu e Paramoti (CE), Balsa Nova e Guaporema (PR) e Paraisópolis (MG).

HOJE

Dia da Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil (1663) e Dia do Carteiro

Dia Nacional da Bossa Nova

Conversão de São Paulo

25 de janeiro

"São Paulo nasceu em Tarso de Cilícia, por volta do ano 10 da era cristã. Era judeu e cidadão romano. É conhecido por suas 14 cartas".

