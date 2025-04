Santo André é cidade mais afetada por falta de energia na região, diz Enel

Cerca de 880 moradores do Grande ABC seguem sem energia após chuva neste sábado (5), segundo a Enel. O levantamento da companhia durante a manhã deste domingo (6) destaca Santo André como a cidade mais afetada da região, com 497 clientes ainda em blecaute - o que corresponde a 56% dos casos de desabastecimento registrados nas sete cidades.

São Bernardo conta com 230 moradores sem energia - o número chegou a 7.239 na manhã deste sábado. Nos demais municípios, o cenário é isolado, com Rio Grande da Serra (54), Diadema (47), Ribeirão Pires (37) e São Caetano (13).

AÇÃO

Diante dos apagões frequentes, vereadores da Câmara de Santo André criaram coincidentemente no começo do mês uma Comissão de Assuntos Relevantes para fiscalizar e buscar respostas ou soluções da Enel.

Presidida por Denis Gambá (Solidariedade), o grupo, com Célio Lopes (PSDB), Major Vitor Santos (PL), Nino Brandão (Avante) e Vavá (PSD), terá 90 dias para montar e apresentar um relatório. A ideia é entender já nesta semana as motivações dos desabastecimentos a partir do levantamento das principais queixas em Santo André, registradas na Ouvidoria da Cidade e no Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor).

Segundo Gambá, um levantamento pela comissão na legislatura passada apontou para mais de 2 mil reclamações da companhia só em 2024, sendo que entre 2019 e 2023 o volume foi de 6 mil. "O número saltou no proporcional aos cinco anos. Então já marcamos nossa primeira reunião interna e, entre os trabalhos, queremos estabelecer contato em breve com representantes (da Enel) e pensar soluções no que imaginamos ser o central: solicitar a troca de postes e transformadores e também como arrojar as podas de árvores que, durante a chuva, incidem na fiação", destaca ao Diário.

Para o parlamentar, o dossiê também pode trazer Santo André a um cenário inovador em breve. "Por que não um sistema de fiação subterrânea depois que ajeitarmos estes pontos, não é? Estamos dispostos a levantar esta bandeira aqui na Casa de Leis e pensarmos em um estudo", afirmou.

Articulações com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, "para colaborar com a experiência", e com o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, e conduz uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra a Enel na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), são visadas pelo grupo andreense.

Vale lembrar que o contrato de concessão da Enel em São Paulo acaba em 2028, entretanto, sua permanência pode ser renovada por mais 30 anos, segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Em caso de falta de luz, a companhia sugere que os clientes entrem em contato pelo aplicativo Enel São Paulo ou pelo WhatsApp (21) 99601-9608.