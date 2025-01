Palavra do Leitor - 22 de janeiro de 2025

Consórcio Intermunicipal

‘Primeiras-damas no Consórcio’ (Opinião, dia 18). Sem dúvida alguma, brilhante a sugestão da presidente e fundadora do Instituto Ipes (Projetos Educacionais e Sociais) de Santo Andre quanto às sete primeiras-damas atuando no Consórcio! Mas, por que não, os presidentes das Associações Comerciais, chefes de Polícia e deputados estaduais e federais das cidades do Grande ABC? Fica a sugestão.

José Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Partido dos Trabalhadores

PT de Diadema é invadido, computadores com contabilidade da campanha eleitoral de 2024 e dados dos filiados são levados. Além do vandalismo na sede, a câmera de segurança do local estava desativada e não teria flagrado a invasão (Política, dia 15). Câmera de segurança desativada? Acho sinistro.





Walmir Ciosani

São Bernardo

Comissionados

‘Comissionados exonerados por Penha avaliam entrar na Justiça para receber rescisões’ (Política, dia 17). Li no Diário sobre o não pagamento das verbas rescisórias dos funcionários de Rio Grande da Serra, sendo que, lá, houve mudança na gestão e o novo prefeito suspendeu os pagamentos até o estudo da situação financeira. O fato é que Mauá, onde não houve troca de gestão, teve todos os funcionários comissionados exonerados em 31 de dezembro e ninguém sabe informar a previsão de pagamentos. Pior, existe um tipo de “terrorismo” para que não haja questionamento sobre a dívida. Argumentam que os comissionados que devem retornar ao governo sequer têm data para recebimento. Como a nomeação de equipes não vem acontecendo, ninguém reclama, pois tem medo de receber e ficar fora do novo governo. Muitos ex-comissionados têm comparecido aos locais de trabalho como voluntários, arcando com despesas de transporte e alimentação a fim de manterem seus cargos e, principalmente, para que haja continuidade nos serviços. Acho que o prefeito Marcelo Oliveira esqueceu suas origens sindicais, explorando trabalhadores que se empenham em seus trabalhos e, principalmente, se empenharam em sua reeleição.





André Ricardo

Mauá

‘Fake news’

‘O perigo das fake news’ (Opinião, dia 16). Excelente editorial! Oportuno na semana em que fake news sobre a taxação do Pix obrigaram o governo a cancelar a portaria da Receita Federal que tinha por objetivo rastrear elevadas transações do crime organizado e de outras operações suspeitas. Fake news: o sem-caráter cria, o idiota espalha e o imbecil acredita!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Pix

Quem dera tivéssemos governo tão atento ao problema da insegurança como vimos no imbróglio do Pix. Infelizmente a economia dita as regras e o dinheiro fala mais alto. Enquanto isso, morrem pessoas a torto e a direito e nada é feito para frear a escalada dos assaltos, homicídios, furtos e roubos. Chegará o dia em que o Brasil será tomado pela violência e nada poderá ser feito, pois a impunidade grassa nesse País apesar da insegurança a que as pessoas são submetidas. Vidas importam, mas parece que só na hora do voto e para pagar impostos.





Izabel Avallone

Capital

Corrida de Reis

‘Prova de Reis reúne 3.000 corredores nas ruas de São Caetano’ (Esportes, dia 20). Ninguém mais sabe e nem se lembra de que quem primeiro idealizou a Corrida de Rua dos Reis em São Caetano foi o professor Carlos Gomes Ventura, técnico de atletismo da cidade até meados da década de 1970. Ele conseguiu apoio do Depec, da Federação Paulista de Atletismo e do jornal Gazeta Esportiva e realizou as edições da Prova dos Reis de 1974 e 1975, que se deram na Avenida Kennedy, com participações de corredores estrangeiros que haviam participado da São Silvestre. Em 1976, Carlão, como era conhecido no meio esportivo, se transferiu para o São Paulo Futebol Clube, onde treinou o bicampeão da São Silvestre, José João da Silva, 1980 e 1985. Carlos G. Ventura faleceu em 27 de janeiro de 2019.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano