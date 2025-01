Charge - 22 de janeiro de 2025

A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, inaugurou hoje a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que ficará no Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy, 1.155, até 1º de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábado, das 8h às 12h. O objetivo é combater o câncer de mama por meio de exames preventivos que detectam precocemente a doença, aumentando as chances de cura.

A carreta realiza os exames na hora, por ordem de chegada. O atendimento é feito para mulheres de 50 a 69 anos, sem nenhum requisito ou agendamento prévio. Basta apresentar a carteirinha do SUS e retirar senha.