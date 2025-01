São Bernardo recebe Carreta da Mamografia até o dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de São Bernardo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, inaugurou hoje a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que ficará no Ginásio Poliesportivo, localizado na Avenida Kennedy, 1.155, até 1º de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo é combater o câncer de mama por meio de exames preventivos que detectam precocemente a doença, aumentando as chances de cura.

A carreta realiza os exames na hora, por ordem de chegada. O atendimento é feito para mulheres de 50 a 69 anos, sem nenhum requisito ou agendamento prévio. Basta apresentar a carteirinha do SUS e retirar uma senha.

Serão realizados cerca de 55 exames por dia. Mulheres com menos de 50 e mais de 69 também podem realizar o exame gratuitamente, mas precisam ter um pedido médico.

A ação, juntamente com a carretinha do município, pretende acabar com a fila de 630 pacientes que esperam para realizar o exame na rede pública do município. A carretinha é um equipamento da Prefeitura, que é itinerante e vai ficar dois dias em cada uma das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. O calendário será divulgado em breve pelo Paço.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) disse que essa é uma das muitas ações que serão promovidas para a saúde da cidade. “Vamos deixar zeradas as cirurgias eletivas (programadas) em São Bernardo. Vamos zerar também as consultas, que estão com demanda represada da gestão anterior. A saúde de São Bernardo vai ser um grande exemplo para o Brasil, seremos vistos como referência em saúde pública”, disse o chefe do Executivo do município.

O secretário de saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, reforçou a afirmação de Marcelo Lima. “A carretinha vai sanar as filas de mamografia e estamos convocando essas pacientes que estão na fila. Nas próximas duas ou três semanas pretendemos zerar essas filas. E tudo isso sem ter aporte de recursos públicos, utilizamos o que já tínhamos”, afirmou o secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, lembrando que a carretinha já é um equipamento da Prefeitura e que a Carreta da Mamografia é um investimento do governo estadual.

Gorinchteyn disse ainda que pretende fazer outros mutirões para zerar as demais demandas na rede pública municipal de saúde e acabar com as filas.

A funcionária pública Leila Rumão, 45 anos, foi uma das estreantes da carreta. Ela realizou o exame em apenas oito minutos. “Já é a segunda vez que realizo esse exame e a carreta me lembrou de fazer essa prevenção. E deu tudo certo, não saiu nenhuma alteração no exame. É importante fazer essa prevenção”, disse.

As Carretas de Mamografia são uma iniciativa da SES (Secretaria de Estado de Saúde) que passam por diversos municípios do Estado de São Paulo. No ano passado, o programa atendeu 66 municípios, com o repasse de mais de R$ 10 milhões da SES para o custeio da ação.

Segundo o governo do Estado, o programa permitiu um aumento de 40% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama em São Paulo no ano passado. Foram realizados 34.605 exames em todo o Estado, ante 24.690 em 2023. Para 2025, o governo anunciou que duas novas carretas vão entrar em operação, totalizando cinco unidades móveis de saúde.