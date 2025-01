Homem é preso por estelionato e adulteração de veículo em Mauá

Um homem foi preso na Rua José Romeu da Silva, no Jardim Itapark, em Mauá, na noite desta segunda-feira (20), suspeito de envolvimento em crimes de estelionato, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.

De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado por equipes da Força Tática enquanto dirigia um Corsa Wind branco com placas adulteradas. Após a verificação, constatou-se que o carro havia sido furtado. Durante a ação, foram apreendidos um celular, um notebook, um caderno com anotações de contas bancárias e R$ 1.515 em dinheiro.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.